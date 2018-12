Megszólalt Orbán a rabszolgatörvényről

Orbán Viktor szerint a kormány a munkások oldalán áll, ezért nem vonják vissza a munka törvénykönyvével kapcsolatos javaslatukat. Az Atv.hu kérdésére a kormányfő cáfolta, hogy a német multicégek, például a BMW feltétele lett volna a módosítás.A kormányfő szerint a javaslat önkéntes túlóráról rendelkezik, a szakszervezetek tiltakozásával kapcsolatban azt mondta, hogy figyel a szakszervezetekre, tiszteli is őket, de szerinte most nincs igazuk ebben az ügyben. Orbán megérti, hogy a szakszervezeteknek nem tetszik, hogy önkéntes, egyéni megállapodással is lehet túlmunkát vállalni, de "ez a munkások érdeke".A munkásokat leginkább az a gazdaságpolitika védi, amely keresletet teremt az ő munkaerejük iránt - tette hozzá a miniszterelnök. Szerinte ez a módosítás leginkább a kis-és közepes vállalatoknál dolgozó embereket segíti, hiszen ők azok, akik többet akarnak dolgozni, "de buta, bürokratikus kormányok miatt" nem tehetik meg. Ma bizonyos szabályok lehetetlenné teszik, hogy akik dolgozni akarnak, többet dolgozhassanak. Ezeket a bürokratikus szabályokat kell elmozdítani, és arra kérem a szakszervezeteket, hogy értsék ezt meg - mondta a miniszterelnök, lezárva a beszélgetést.