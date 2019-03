Megszólalt Tusk: lehet, hogy elhalasztják a Brexitet

Theresa May szerdán hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a brit EU-tagság jövő pénteken esedékes megszűnésének (Brexit) elhalasztását június 30-áig az eddig előirányzott március 29-hez képest. Az erről szóló hivatalos levelet már Brüsszelben is megkapták, Donald Tusk EU-tanácsi elnök hivatala ezt megerősítette.May hangsúlyozza a levélben, hogy a brit jogrendszer alapján a megállapodást az alsóháznak és a felső kamarának, a Lordok Házának is meg kell vitatnia a Brexit-egyezményben foglalt kötelezettségvállalások törvénybe iktatásához.A kormányfő közölte Tuskkal, hogy ezen a héten ismét az alsóház elé terjesztette volna vitára és szavazásra az EU-val novemberben elért 585 oldalas Brexit-megállapodást. A másfél évig tartó tárgyalások után megszületett kilépési megállapodást a brit képviselők korábban már két alkalommal, január 15-én és március 12-én is nagy többséggel elutasították.