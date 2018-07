Megszólalt Varga a gyenge forintról - Érzékenyebb időszak jön

Varga Mihály szavaiból arra következtethetünk, hogy a kormány tartósan gyengébb forintárfolyamra számít, legalábbis erre utal az a szóhasználat, hogy a forint "új egyensúlyi szintet" keres. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy a forint gyengülése mögött két tényező húzódik meg. Az egyik a feltörekvő piacokon május óta látható kockázatkerülés, ami a forintit is gyengíti. A másik tényező valóban az, amit Varga is említett, mégpedig a szigorúbbá váló globális kamatkörnyezet (Fed, EKB), ugyanakkor a forint minden bizonnyal valószínűleg nem reagált volna ilyen hevesen a piaci környezet megváltozására, ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is elindult volna a szigorítás irányába, vagy legalább egyértelmű utalást tett volna erre vonatkozó hajlandóságára. Ugyanakkor az MNB a feltörekvő piacokon látható kockázatkerülés és a globális jegybankok szigorodó monetáris politikája ellenére kitart a laza kondíciók mellett, azzal érvelve, hogy ő az inflációs célra (3%) lő, amelynek elérése szerinte egyelőre nem indokolja a kamatok emelését.Mint arra korábban rámutattunk: könnyen lehet, hogy a 320-as árfolyam lesz az új 310 . Később úgy fogalmaztunk , hogy "a piac kialakít egy új egyensúlyt, amely a korábbi 310-315-ös sávnál valamivel gyengébb forintárfolyamot, magasabb kötvényhozamokat és emelkedő BUBOR-t (kamatokat) jelent anélkül, hogy az MNB szigorított volna".