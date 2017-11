Megszólaltak a vállalatvezérek: éretté váltunk az euróra

Ha kérhetnék valamit, azt kérném, hogy legyen gazdasági erőm, hogy meg tudjam fizetni a munkaerőt. Ha bevezetnénk az eurót, akkor a bérek emelkednének a vasúton

A kormánynak esze ágában sincsen bevezetni az eurót

Az elmúlt 25 évben elhúzott mellettünk a régió

a Videoton vezérigazgatója szerint a magyar gazdaság jelenleg a legfőbb problémája a munkaerő hiánya., a Rail Cargo Hungária elnök-vezérigazgatója szintén azt mondta, hogy a növekedésüket a dolgozók hiánya gátolja.- tette hozzá Kovács Imre., közgazdász pedig úgy véli, hogy az oktatási rendszerre kellene helyezni a hangsúlyt, ezzel lehetne reagálni a problémákra.Sinkó Ottó szerint. "Nagyon sok megtakarításunk lenne az euróval és egyszerűsítené is az életünket" - mondta. De az euró bevezetése nem egy pillanat, hanem egy folyamat.- fakadt ki Sinkó, aki az MNB kritériumait viccnek nevezte. Ezek alapján ugyanis évtizedekig nem lenne euró az országba. A 310-es árfolyamot kedvezőnek nevezte csatlakozási árfolyamként.Raskó György agrárvállalkozó szerint azért lenne jó az euró, mert már most is a közös európai devizában számol el a cége. Kovács Imre rámutatott:Futó Péter, a Futureal tulajdonosa elmondta, nekik is pozitív lenne, ha bevezetnék az eurót Magyarországon, az elszámolásuk nagy része már a közös devizában van.Duronelly Péter ugyanakkor kiemelte: az eredeti ötlet nem is az euró volt, hanem az, hogy legyen német márka mindenhol. Most azonban nem nagyon létezik inflációs nyomás sehol, miközben a tőkeáramlások intézményi korlátai lecsökkentek. Miután egyre többen csatlakoznak az euróhoz, előbb-utóbb mi sem tudjuk ezt elkerülni - mondta Duronelly.Az államnak hatékonyabban is kell működnie ahhoz, akár euróval, akár euró nélkül - értettek egyet a panelbeszélgetés résztvevői.- mondta Sinkó Ottó. "Nem azért húztak el, mert bevezették az eurót, hanem azért vezették be, mert elhúztak mellettünk" - vélekedett.Kovács Imre pedig úgy vélte, probléma, hogy nem alakult ki ebben az időszakban megfelelő oktatási rendszer. Futó Péter is az oktatás fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy ha csak a töredékét elköltenénk egészségügyre abból, amit sportra fordítunk, sokat javulna a helyzet. "Afrikai állapot, hogy kórházi fertőzésben halnak meg emberek százai" - mondta.