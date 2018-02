Megszólaltak az elemzők az MNB kamatdöntése kapcsán

úgy vélte, hogy a monetáris kondíciók szigorítása a jövő év elejéig nem valószínű, akkor is először a nem konvencionális eszközök visszavonása következhet, majd az alapkamat lassú, fokozatos emelése legfeljebb 2020 elejétől. A tartósan laza hazai monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet egyre kevésbé támogatja, noha a gyenge inflációs nyomás miatt a Fed lassú ütemben folytathatja a kamatemeléseket, míg idén szeptemberig folytatódik az Európai Központi Bank eszközvásárlási programja havi 30 milliárd euró összeggel, míg kamatemelésre 2019-ig nem lehet számítani. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek - jelezte Suppan Gergely.úgy véli, hogy a nemzetközi fejlemények és az infláció gyorsulása miatt a mostaninál semlegesebb monetáris feltételek jöhetnek a magyar piacon. Szerinte azonban a jegybank már az idén lépéseket tehet a kevésbé laza feltételek irányába, de ez nem kamatemelést jelent majd, hanem a nem konvencionális eszközök visszafogását. Ilyen lépés lehet például az, hogy a 3 hónapos betétbe több pénzt engedhet az MNB. Emellett lehetséges lépés a jelenleg negatív overnight - egynapos - kamat emelése, valamint a devizaswap-állomány csökkentése, amellyel forintlikviditást von ki a jegybank a piacról - elemezte. Németh Dávid arra számít, hogy az utóbbi lépésre már a második negyedévben sor kerülhet.szerint sem változik idén a jegybanki alapkamat, és a bankközi kamatok sem (a 3 hónapos BUBOR kamata jelenleg 0,02 százalékon áll). 2019 második félévében indulhat el legkorábban a magyar bankközi kamatok emelkedése, ami nagyban függ a magyar és nemzetközi inflációs folyamatoktól, valamint az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikájától is - írta.kommentárjában kifejtette: összességében sem a kamatdöntés, sem pedig a tanács közleménye nem okozott meglepetést. A jegybank elkötelezett a laza monetáris kondíciók fenntartása mellett, és ahogy arra számítottak, a hosszú hozamok elmúlt hetekben látott emelkedésére sem reagált. Az MNB kommunikációja szerint a jegybank számára nem a hozam abszolút értéke, hanem sokkal inkább az európai hozamokhoz viszonyított hozamfelár alakulása a fontos. Trippon Mariann úgy gondolja, hogy az MNB egyelőre kivár, rövid távú, külső folyamatok által vezérelt piaci változásokra nem reagál azonnal. A rövid kamatok az idei évben még a jelenlegi historikusan alacsony szintjükön maradhatnak, 2019-ben elindulhat egy lassú, fokozatos emelkedés, ennek időzítése azonban nagyban függ az EKB monetáris politikájának az alakulásától - vélte a CIB vezető elemzője.rámutatott: az MNB céljai szerint a hozamgörbe meredekségének csökkentése elősegíti az éven túl rögzített kamatozású hitelek arányának növekedését, hozzájárulva a pénzügyi stabilitás javulásához. Az MNB jelenlegi monetáris politikája alapvetően forintgyengítő, de a stabil fundamentumok (folyó fizetési és külkereskedelmi többlet, csökkenő adósságpálya, javuló hitelminősítői megítélés) ellensúlyozzák a hatást. Emiatt hosszabb távon továbbra sem várható érdemi elmozdulás, az év egészében a 303-318-as sávban mozoghat a forint/euró jegyzés, majd részben a változó európai monetáris politikának köszönhetően, az év második felében gyengülhet nagyobb mértékben a forint, melynek során akár a 320-as szint megérintése is elképzelhető - jelezte Kiss Mónika.