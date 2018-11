Megszületett a megállapodás a brit kilépésről - Itt vannak az első reakciók

Theresa May

Emmanuel Macron

Angela Merkel

Jean-Claude Juncker

Donald Tusk

Orbán Viktor

Megszületett a lehető legjobb és egyúttal az egyetlen lehetséges megállapodás az Egyesült Királyság európai uniós kiválásának feltételrendszeréről - jelentette ki a brit miniszterelnök a vasárnapi rendkívüli brüsszeli EU-csúcs után. Sajtótájékoztatóján Theresa May kizárta a kérdés újratárgyalásának lehetőségét, és ismételten hangsúlyozta, hogy nem fognak második népszavazást kiírni az ország EU-tagságáról. "Ez a lehetséges legjobb megállapodás, az egyetlen lehetséges megállapodás" - közölte a kormányfő, felszólítva a londoni törvényhozást a szerződés jóváhagyására. Kiemelte, hogy mint minden tárgyaláson, itt is kompromisszumokat kellett kötni, de jó kompromisszumok születtek, amelyek tiszteletben tartják a brit álláspontot. Hozzátette, a londoni parlament még karácsony előtt szavazni fog, és ez lesz az utóbbi évek legfontosabb voksolása."Ezen múlik majd, hogy együtt továbblépünk-e egy fényesebb jövő felé, vagy megnyitjuk a kaput a még nagyobb megosztottság és bizonytalanság előtt" - hangsúlyozta. May bejelentette, hogy szakértői elemzések közzétételével és nyilvános beszédekkel fog kampányolni az elfogadás mellett a következő hetekben. Leszögezte, hogy az Egyesült Királyság továbbra is "meleg, baráti kapcsolatban" marad a kontinens országaival, folytatódik a szoros biztonsági együttműködés is. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, noha tudja, hogy számos uniós vezető és sok honfitársa is így érez, ő a maga részéről nem szomorú országa kilépése miatt, inkább optimista, a brit állampolgárok akaratának pedig eleget kell tenni.Ha a brit parlament elutasítja a vasárnap elfogadott megállapodást, Nagy-Britannia feladata lesz, hogy új javaslatokat tegyen - jelentette ki vasárnap Emmanuel Macron francia elnök a brit uniós tagság megszűnése dokumentumainak aláírására összehívott soron kívüli uniós csúcs után. Macron újságírók előtt tartott sajtóértekezletén elmondta, nem bocsátkozik jóslatokba azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a brit parlament december második hetére tervezett szavazásának eredménye. "A kiválási megállapodás elutasítása esetén azonban világos, hogy Nagy-Britannián lesz a sor, hogy új javaslatokat nyújtson be. A mi felelősségünk az, hogy minden lehetőségre felkészüljünk" - fogalmazott.Az Európai Unió (EU) által jóváhagyott Brexit-megállapodás az EU és Nagy-Britannia közötti "rendezett elválás alapja", egy diplomáciai mestermű - jelentette ki Angela Merkel német kancellár vasárnap Brüsszelben, a brit uniós tagság megszűnése dokumentumainak aláírására összehívott soron kívüli uniós csúcs után. Merkel sajtóértekezletén hangsúlyozta, szomorú tény, hogy az Egyesült Királyság 45 évnyi tagság után el kívánja hagyni az Európai Uniót. A nehéz tárgyalások útján elért megállapodás azonban azt a kívánságot tükrözi, hogy az EU és London "nagyon szoros kapcsolatban" maradjon - tette hozzá.Sikerült aláírni a lehető legjobb és egyben az egyetlen lehetséges megállapodást a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a vasárnapi rendkívüli brüsszeli EU-csúcs után. Juncker hangsúlyozta, hogy ez a szerződés a legjobb mindkét oldal, az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára egyaránt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a munka nagy része, a jövőbeli kapcsolatok kialakítása még hátra van.Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kiemelte: "a kimeneteltől függetlenül egy dolog biztos, mégpedig az, hogy barátok maradunk örökké, s azután is egy nappal".Orbán Viktor a M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában hangsúlyozta, a magyarok próbálkoztak, még be is avatkoztak a britek kampányába és arról győzködték őket, hogy inkább maradjanak az unió tagjai, de ezt nem sikerült elérni. "Most már nincs más választásunk, minthogy tudomásul vegyük a döntést, ami megszületett" - fogalmazott. A vásárnap tető alá hozott megállapodás jogilag véglegesíti a britek kilépését, az unió részéről a tárgyalások ezzel lezárultak. "Nincs abban semmi túlzás, hogy ez egy szomorú vasárnap. Akármilyen jól is szerveznek meg egy válást, az attól még válás marad" - fogalmazott. Aláhúzta, hogy a veszteség nagy, Nagy-Britannia ugyanis gazdag ország és sok pénzt visz magával, ami azt jelenti, hogy kevesebb marad. Azaz pénzben is mérhető a veszteség, amelyet az unió elszenvedett a politikai és gazdasági természetű veszteség mellett - tette hozzá Orbán Viktor.Ha a britek maradtak volna, a következő években Magyarországnak is több pénz jutott volna az Európai Unió költségvetéséből - hangsúlyozta. A miniszterelnök elmondta, súlyos tárgyalások zajlottak és olyan súlyos kérdésekről kellett megállapodni, mint a kereskedelmi jogok, befektetések, vagy a pénzügyi szolgáltatások jövője. "Itt nem győzelem vagy vereség a kérdés, hanem, hogy ki jár jobban és ki jár rosszabbul. Illetve, hogy vannak-e olyan megoldások, hogy mind a ketten jól járjunk. Ilyenkor nem nagyon vannak" - mondta. Mindenkinek komoly engedményeket kellett tenni - tette hozzá. Orbán Viktor kiemelte, teljesült a magyar kormány célja, hogy megvédje a Nagy-Britanniában dolgozó magyarok érdekeit. "Azok a magyarok, akik ma Angliában vannak, azok biztonságban vannak, az ő helyzetük nem romlott" - fogalmazott.A miniszterelnök hangsúlyozta, a Brexit az Európai Parlament tavasszal lejáró öt éves mandátumának egyik legfontosabb kérdése, amelyben előkerül az európai vezetők felelőssége. "Az, hogy ki tehet a Brexitről? Vétlenek-e az Európai Unió mostani vezetői? A válasz az, hogy nem" - húzta alá. Véleménye szerint felelősség terheli az unió vezetői a Brexit bekövetkezéséért. Kiemelte: ha olyan uniós bizottsági elnököt választ meg az Európai Unió, akit a britek nem akarnak, mégis ilyen elnökkel kell dolgozniuk, az távolítani fogja őket az uniótól - mondta. "Nem lehet megtenni Európa második legnagyobb gazdaságával, hogy amikor nyíltan nem akar valaki egy pozícióba, akkor mi mégis arra a pozícióra beerőszakoljuk. Itt ez történt" - emlékeztetett. Orbán Viktor második hibaként a migrációt említette. "Az történt, hogy a migránsokat beengedtük, a briteket meg nem tudtuk bent tartani. Fordítva kellett volna. A briteket bent kellett volna tartani, a migránsokat nem kellett volna beengedni. Ha a nyugat-európai országok nem engedték volna be a migránsokat, akkor a britek bent tudtak volna maradni az unióban. Ez azonban múlt idő és spekuláció, érdemes inkább a jövő felé fordítani a tekintetünket" - mondta a kormányfő.