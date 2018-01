Megtámadják a katalán elnökjelöltet az alkotmánybíróságon

Kötelességünk a törvényesség, a demokrácia és az alkotmány védelme

A politikus szerint "elegendő jogi érvvel" rendelkeznek ahhoz, hogy az alkotmánybírósághoz forduljanak.- fogalmazott a kormányfő-helyettes, hozzátéve, hogy ennek érdekében minden törvényes eszközt fel kell használniuk.Soraya Sáenz de Santamaría érvelése szerint Carles Puigdemont nincs abban a helyzetben, hogy elnökjelölt legyen, mivel körözés és letartóztatási parancs van érvényben vele szemben súlyos, a demokrácia és az állami intézmények elleni bűncselekmények miatt, ami ezt kizárja.Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormánynak ilyen esetekben mindig ki kell kérnie az államtanács véleményét, de nem kötelező azt figyelembe vennie.Újságírói kérdésre elmondta:Az államtanács, amelynek tagjai közt volt alkotmánybírák, igazságügyi miniszterek, jogtudósok vannak, állásfoglalásában egyetértett a kabinettel abban, hogy a jelölt "alkotmányos kötelessége" személyesen megjelenni az elnökválasztáson a katalán parlamentben, mert ez "érvényességi követelmény".Véleménye szerint viszont nincs alapja annak, hogy a kormány most az alkotmánybírósághoz forduljon, mert egy feltételezésből indul ki, miszerint Puigdemont nem lesz ott a választáson személyesen.A tanácsnak különbséget kell tenni a valószínűség és a bizonyosság között - érvelt jelentésében a testület.Roger Torrent, a katalán parlament elnöke a miniszterelnök-helyettes bejelentésére reagálva hangsúlyozta: a volt elnök minden törvényi követelménynek megfelel ahhoz, hogy jelölt legyen.A kormány lépését a képviselők, az állampolgárok és a parlamentáris demokrácia elleni támadásnak minősítette, amelynek véleménye szerint nincs jogi alapja. A házelnök továbbra is fenntartja, hogy a katalán törvényhozás január 30-án megkezdi az elnökválasztási folyamatot, amelynek jelöltje Carles Puigdemont.Továbbra sincs döntés arról, hogy a Brüsszelben lévő jelölt programbeszédét miként ismerik majd meg a képviselők, és hogyan zajlik majd vita arról. Carles Puigdemont újraválasztását az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) és a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) függetlenségi pártok támogatják, amelyeknek azonban nincs többségük a parlamentben.Megválasztásához szükség van a parlament harmadik függetlenségi pártjának, a Népi Egységnek (CUP) a szavazataira is, amely azonban egyelőre nem döntött erről.A volt katalán elnök ellen - ahogy a leváltott katalán kormány és a feloszlatott katalán parlament elnökségének tagjaival szemben is - a spanyol legfőbb ügyész kezdeményezett eljárást lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt arra hivatkozva, hogy döntéseikkel és tetteikkel az elmúlt két év során intézményi válságot idéztek elő, amely a függetlenség egyoldalú kinyilvánításában tetőzött az alkotmány teljes semmibevételével október 27-én.