Megtudjuk végre, mitől húzott meglepően erősen a magyar gazdaság

Külföldön kicsit talán unalmasan indul a hét, ami annak is köszönhető, hogy Amerikábanpiaci szünnap lesz a munka ünnepe miatt. Itthon viszont nincs megállás, jönnek a bankok mérlegének júliusi adatai, illetve a hitelkamatokra vonatkozó friss statisztikák, emellett várhatóan megjelenik reggel az augusztusi beszerzési menedzserindex is.

sokkal csendesebb napunk lesz, itthon is csak egy rövid kincstárjegy-aukcióra lesz érdemes figyelni. Aztánjön a kiskereskedelem júliusi statisztikája, illetve ezzel egyidőben közli a KSH a GDP-növekedés felülvizsgált, részletes adatát is. Az előzetes adatok szerint a nyers növekedési adat 4,6% volt a második negyedévben, ez az ütem érdemben meghaladta a várt 4,2%-ot. Akkor Virovácz Péter, az ING elemzője úgy értékelt, hogy a meglepetést elsősorban a vártnál jobban bővülő mezőgazdaság okozhatta, valamint az ipar hozzáadott értéke is jobban nőhetett, mint azt a termelési adatok sugallták. Ez utóbbira magyarázatot szolgáltathat a jelentős bérnövekedés, ami a kibocsátást nem, de az azon belüli hozzáadott-érték arányt növeli. Szerda reggel választ kapunk arra, hogy valóban ezek álltak-e az erős növekedés hátterében. Közben az Eurostat is kiskereskedelmi adatokat közöl, míg Amerikában a júliusi külkereskedelmi forgalom statisztikája jelenik meg, ami a közelmúlt kereskedelmi háborús retorikája miatt lehet különösen pikáns.reggel publikálja a KSH az ipari termelés friss adatát, az ÁKK pedig 12 hónapos diszkont kincstárjegyeket hirdetett meg eladásra. Közben magyar szempontból érdekes lehet a német gyáripari megrendelések alakulása is, délután pedig a tengerentúlon jelenik meg a magánszektor foglalkoztatottságát mérő ADP munkaerő-piaci index.A hét végére is maradnak érdekes adatok, az MNBreggel közli a hitelintézetek prudenciális adatait, melyekből kiderül, mennyire voltak nyereségesek a magyar bankok a második negyedévben. Ezzel majdnem egyidőben jelenik meg a külkereskedelem júliusi statisztikája, majd délelőtt az augusztusi költségvetési egyenleg, mely szintén érdemi befektetői figyelmet válthat ki, mivel július végén már az éves cél 110%-a volt a deficit. Az Eurostat a felülvizsgált GDP-adatokkal borzolja majd a kedélyeket, míg Amerikában a friss munkanélküliségi adat jelenik meg.