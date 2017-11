Megtudtuk: fontos csatát veszít el Magyarország, ugrik az államadósság

Beadta a derekát a magyar fél

ahogyan az októberi EDP-jelentésről szóló sajtóközleményben jeleztük , az Eurostat továbbra is úgy véli, hogy az Eximbankot az államháztartáson belülre kellene sorolni, ami az államadósság emelkedését vonná maga után. Azt várjuk, hogy a magyar hatóságok a következő áprilisi notifikáció során már a teljeskörű adatsort fogja megküldeni részünkre (vagyis az Eximbankot tartalmazó adatsort - a szerk.).

A legutóbbi, az államadósságról és hiányról szóló megbeszélések során tovább folytatódott a KSH és az Eurostat közötti egyeztetés az Eximbank esetleges kormányzati szektorba való sorolásáról, amiről továbbra sem jutottunk egyetértésre. A KSH ismételten jelezte írásban az intézmény átsorolásával szembeni módszertani, szakmai ellenérveit. Ennek megfelelően a KSH továbbra is törekszik arra, hogy az úgynevezett foglyul ejtett pénzügyi intézmények elszámolásban az EU-s jogszabályok és módszertani útmutatók között meglévő ellentmondás tisztázásra kerüljön, és ezen egyeztetések alapján szülessen meg a döntés az Eximbank szektorbesorolásáról. A tárgyalások a következő adatszolgáltatási ciklusban tovább folytatódnak, így azok lezárulása után tudunk az eredményről érdemben nyilatkozni.

Fájdalmas számok

szintet ugrik a magyar adósságráta,

lehet olyan év, amikor nem csökken az államadósságráta és

a csökkenés üteme látványosan kisebb lesz.

Lapunk úgy értesült, hogy a KSH írásban ígérte meg az Eurostatnak az őszi EDP-notifikáció során, hogyInformációink szerint a magyar statisztikai hatóságok egyúttalaz Eurostattal annak érdekében, hogy pontosan beazonosítsák az átsorolás pontos hatását az államháztartási adatokra (költségvetés és államadósság) és egy sor technikai kérdésre konszenzusos választ találjanak, mint például a swap ügyletek beértékelése, vagy hogy melyik évtől kezdődően kell végrehajtani az átsorolást.A döntést egyik fél sem kommunikálta nyilvánosan. Az Eurostat megkeresésünkre azonban közvetetten gyakorlatilag megerősítette információinkat. Az EU statisztikai hivatala ugyanis úgy válaszolt, hogyMegkeresésünkre a KSH pedig azt mondta:Épp múlt héten megjelent elemzésünkben mutattuk be, hogy az Eximbank államháztartáson belülre történő sorolása mit okoz a GDP-arányos adósságrátával. Az államadósságadatok legutóbbi revíziója következtében az a helyzet állhat elő, hogy az Eximbank átsorolása után

A csillagok állása olyannyira szerencsétlen (a magyar hatóságok szempontjából), hogy a 2015-ös évben volt látványos az Eximbank külső forrásállományának növekedése, épp abban az évben, amikor a felülvizsgálat miatt eleve kisebb adósságcsökkenés ment végbe.Ebben az évben tehát utólag nem valósul meg a kormány áhított célja, az államadósság csökkenése.

Nem váratlan

Nincs még vége mindennek

Elég csak az MNB-alapítványok ügyére gondolni. Az Eurostat legutóbbi októberi közleményében is megemlítette, hogy jelenleg is egyeztetést folytatnak a magyar statisztikai hatóságokkal az MNB és alapítványainak bizonyos tevékenységeinek átvezetéséről, amit a kormány nevében hajtottak végre (oktatás). Mint ismert, az alapítványok alapításukkor vagyonukat (többnyire) állampapírba fektették, amit azóta az EKB felől érkező felszólítás hatására 2016 októberétől fokozatosan építenek le. A leépítés ütemét jól mutatja, hogy míg 2015 év végén 210 milliárd forint feletti állampapírvagyonnal rendelkeztek, most szeptemberre ez 40 milliárd forint alá csökkent. Ha az alapítványok valamilyen módon a kormányzati szektorba kerülnek, akkor először nagyobbat esik az adósságráta, de utána még kevésbé lesz meredek az adósságpálya. Így az utóbbi évek adósságcsökkentése még visszafogottabb lesz.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az egész Eximbank-ügy 2014-es indulásakor az Eurostat Budapesten járt szakértői a Magyar Fejlesztési Bankkal kapcsolatban is kifejtették álláspontjukat. Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója egy közelmúltbeli előadásából pedig tudjuk: van már olyan fejlesztési bank a régióban, amelyet az EU-s statisztikák az államháztartás körébe sorolták. Az MFB mindent megtesz azért, hogy kötelezettségei ne terheljék (növeljék) a magyar államadósságot - mondta akkor.

Akkori írásunkban arra is kitértünk, hogy az átírt adósságpálya miatt a kormánynak nem kell aggódnia az államadósságra vonatkozó szabályok teljesülését illetően. Figyelmeztető jel ugyanakkor, hogy egy-egy revízió gyorsan marginálissá teheti a korábban elért eredményeket.Az Eximbank-ügy korábbi fejleményeinek fényében a mostani döntés nem váratlan. Az elszámolási vita ugyanis idén nyáron - a magyar fél kezdeményezésére - megjárta a megfelelő fórumot, a CMFB-t (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics), a statisztikai elszámolási viták kezelésében illetékes bizottságot. A tanácsadó testület tagjainak júliusi, rendkívül kiélezett szavazásán egy szavazattal kerekedett felül az Eurostatot támogató álláspont (25 válaszadó osztotta az Eurostat álláspontját, miszerint az Eximbankot az államháztartási körön belül kell elszámolni, 24-en értettek egyet a magyar fél véleményével és 6-an tartózkodtak). Mindez annak ellenére történt, hogy ezt megelőzően júniusban a CMFB szakértői munkacsoportja azt javasolta, hogy az Eximbankot nem kell elszámolni a költségvetési körön belülre.Nagyon úgy néz ki tehát, hogy a 2014-ben indult, Eximbankot érintő ügy 2018-ban a végéhez ér. Ha végül a magyar hatóságok valóban átsorolják a bankot, akkor az Eurostat várhatóan a következő EDP-jelentés alkalmával már visszavonja a magyar államháztartási adatok kapcsán legutóbb is jelzett fenntartásait (ami azt jelezte, hogy kifogásolta a magyar statisztikai adatok minőségét). Ezzel Magyarország neve mellől lekerülhet a szégyenfolt és eldől, hogy az uniós módszertani fogalmak szerintA foglyul ejtés alatt nem azt kell érteni, hogy az uniós statisztikusai az egyes hitelügyleteket kérnék számon az Eximbankon, hanem egészében a pénzintézet működését vizsgálják.Bár ez az elszámolási kör most véget ért, azonban van még vitás és bizonytalan ügyünk az EU statisztikai hivatalával.