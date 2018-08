Megvan a legnagyobb kockázat az idei költségvetésben

A legnagyobb kockázatok

Ugyanakkor kockázatot jelent, hogy a központi költségvetési szervek kiadásai jelentősen meghaladják az időarányos mértéket, amelyet csak részben fedez bevételeik túlteljesülése

Az első félév költségvetési folyamatait értékelte legutóbbi elemzésében az ÁSZ. Az ÁSZ elemzése azonosítja azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyeknek a teljesülése várhatóan jelentősebb mértékben eltér a költségvetési törvényben meghatározott eredeti előirányzatoktól.A számvevőszék számításai szerint a kedvező makrogazdasági folyamatokkal összhangban megfelelően teljesültek az adóbevételek,A féléves adatok alapján év végére túlteljesülés várható a kisadózók tételes adója, a kisvállalati adó, a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, a pénzügyi tranzakciós illeték, a szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulékok és az egészségügyi hozzájárulás esetében. A társasági adó-bevételek várhatóan nem érik el az előirányzott mértéket. Ugyanakkor az állami tulajdonú gazdasági társaságok osztalék-befizetése meghaladja az előirányzatot. Ezek a befizetések júliusban érkezhetnek be az állami kasszába.A költségvetési kiadások tekintetében az ÁSZ elemzése néhány előirányzat esetében valószínűsít túlteljesülést, amelyet más előirányzatok megtakarításai kompenzálnak.- hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék Az elemzés külön kitér arra, hogy a kiadási oldalon az időarányost meghaladó költekezés is növelte a központi költségvetés hiányát. A túllépést elsősorban a központi költségvetési szervek kiadásainak az időarányost 8 százalékponttal meghaladó költekezése okozta. A kiadások gyorsabb növekedését részben a bevételeik tervezettet meghaladó növekedése, részben a 2017. évi jelentős maradványok felhasználása tette lehetővé. Ez utóbbi azonban kockázatot jelent, ha ugyanis az előző évben keletkezett maradványok felhasználása meghaladja az adott évben keletkezett maradványok összegét, akkor az növeli a pénzforgalmi hiányt.A központi alrendszer hiányadatainak és összetevőinek figyelembe vételével a költségvetésben meghatározott 1360,7 milliárd forintos, 3,3%-os pénzforgalmi szemléletű hiánycél az év végén abban az esetben teljesülhet, amennyiben a második félévben felgyorsul az uniós bevételek beérkezése, illetve a költségvetési fejezetek kiadásainak teljesítésénél figyelembevételre kerül a bevétellel való fedezettség.A havonta teljesített kiadások az év első felében minden hónapban meghaladták az éves kiadási előirányzatok időarányos részét.

Van tartalék

az Országvédelmi Alapból 31,9 milliárd forint, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 66,3 milliárd forint még nem került felhasználásra, a fejezeti tartalékok pedig érintetlenek voltak.

Mi lesz az adóssággal?

az még bizonytalan, hogy a csökkenés GDP arányos mértéke eléri-e a kívánatosnak tartott 0,7 százalékot.

Az Állami Számvevőszék mai elemzése is rámutat arra, hogy az uniós források jelentős megelőlegezése az állami költségvetésből komoly kockázatot rejt az államadósságra (és közben ne felejtsük el a gyengébb forint hatását sem). Ezért nem mindegy, hogy a kormány a jövőben milyen utalásokra számíthat az Európai Bizottságtól

A kiadási előirányzatok emelésére 2018. június 30-ig 573,4 milliárd forint összegű többletbevétel, 2683,2 milliárd forint előirányzat-maradvány és 162,5 milliárd forint támogatás nyújtott fedezetet - részletezi az ÁSZ.Az előirányzat-maradvány terhére történő előirányzat-módosítás összege több mint 40,0%-kal, közel 800 Mrd Ft-tal volt magasabb, mint a 2017. év első félévében az előző évi maradvány terhére végrehajtott előirányzat emelés. A maradványok keletkezése és következő évi felhasználása állandóan jelen van a költségvetési gazdálkodásban, azonban a pénzforgalmi hiánycél teljesülésének szempontjából a maradványok eltérő összegű keletkezése és felhasználása bizonyos esetben kockázatot jelent - olvasható a jelentésben. Az adott évi pénzforgalmi hiánycél teljesülésére negatívan hat, amennyiben az előző évben keletkezett maradványok felhasználása meghaladja az adott évben keletkezett maradványok összegét. "Ezen logikai gondolat mentén a 2018. évi pénzforgalmi hiánycél szempontjából csak akkor nem jelent kockázatot, amennyiben az év végére a 2017. évi maradványok felhasználását meghaladja az idei évben keletkezett maradvány összege" - állapítják meg.A számvevőszék szakértői ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy a költségvetési kockázatok kezelésére az első félév végén jelentős tartalékok álltak rendelkezésre, mivelA központi költségvetés adóssága 2018. első hat hónapjában a 2017 végi állományhoz képest 1587,5 milliárd forinttal növekedett, 14,8 százalékkal meghaladva a teljes évre tervezett növekményt. A növekvő finanszírozási szükségletet teljes mértékben a forintadósság növelésével sikerült kielégíteni, a devizaadósság állományának csökkentése mellett. Ez mérsékelte a sérülékenységet. Ugyanakkor a forintadósságon belül a diszkontkincstárjegyek részaránya jelentősen emelkedett - áll az ÁSZ elemzésében.Az államadósság év végi alakulására a központi költségvetés adóssága mellett az önkormányzati alrendszer adósságának és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának alakulása is hatással van. Az előbbi növekedése mintegy 100 milliárd forinttal nagyobb a költségvetés elfogadásakor számított mértéknél.A fenti folyamatok figyelembevételével az államadósság-szabály 2018-as teljesülését az Állami Számvevőszék elemzése nem tartja kockázatosnak. Hasonlóképpen az várható, hogy az uniós szabályok alapján számított úgynevezett adósságráta is csökkenni fog, azonbanAz elemzés konkrétan úgy szól, hogy