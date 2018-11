Megvan az új Brexit-miniszter!

Theresa May kijelölte az új brexit-minisztert, Stephen Barclay tölti be a posztot, aki maga is Nagy-Britannia távozására voksolt 2016-ban - közölte May szóvivője. Ugyanakkor a tárgyalások utolsó 10 napját személyesen felügyeli majd Theres Maya.Barclay feladata Nagy-Britannia felkészítése lesz a Brexitre, és May kilépési tervezetének átnyomása a parlamenten. Barclay Dominic Raab-ot váltja le, aki csütörtökön mondott le, mert nem értett egyet May tervével.Az új munka- és nyugdíjügyi minisztert is kijelölte May: Amber Rudd (korábbi belügyminiszter) váltja a szintén tegnap távozó Esther McVeyt.