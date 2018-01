Megvan, miért lyukadt ki 2017-ben a költségvetés

Megugró kiadások

A központi költségvetés kiadásai 1764 milliárd forinttal ugrottak meg, közel 15 ezer milliárd forintra.

Az elkülönített állami pénzalapok 647 milliárd forintot költöttek tavaly, ami 30 milliárd forinttal haladta meg a tervet és a 2016-os összeget.

A társadalombiztosítási alapok kiadási oldala pedig 260 milliárd forinttal volt nagyobb, mint 2016-ban és 215 milliárd forinttal haladta meg az előirányzatot.

A kiadások lényegesen magasabb összegben teljesültek tavaly, mint 2016-ban:Ezzel összességében 2000 milliárd forintnál is nagyobb volt a kiadásnövekmény.A kiadások leginkább a központi költségvetésen belül ugrottak meg, ezen belül is a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében. Itt 1900 milliárd forint volt a kiadásnövekedés, a költségvetési szervek költekezése durván túlszárnyalt minden más területet. Azt is tudjuk, hogy ezek a kiadások az uniós projektek miatt szaladtak el:

Az NGM nem aggódik

2017-ben az uniós módszertan szerinti államháztartási hiány mértéke várhatóan 2% körül alakul a 2017-re tervezett 2,4% helyett, az államadósság aránya pedig a GDP 1,5 százalékpontjával 72,4%-ra csökkenhetett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében emlékeztet arra, hogy a tavalyi költségvetést a parlament egyszer módosította."Az év végén a kedvezőbben alakuló bevételek, valamint az egyes kiadási előirányzatoknál jelentkező megtakarítások lehetőséget adtak arra, hogy a kormány - a jogszabályok szerint biztosított jogkörében eljárva - forrásokat csoportosítson át egyes kiemelt területekre, ez azonban nem veszélyeztette a költségvetés stabilitását, a hiánycél biztonságos tartását és az államadósság szabályok szerinti csökkentését" - írta az NGM.A minisztérium a jelentős pénzforgalmi hiányadatok kapcsán nyugtat is:Megemlítik azt is, hogy ha az Eximbankot az államháztartáson belülre sorolnák, akkor a GDP-arányos adósság 2,1%-kal lenne magasabb.