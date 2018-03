Megvan, mikor kapják meg a kormány ajándékát a nyugdíjasok

Néhány hét szükséges ahhoz, hogy a posta kiküldje a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványokat az érintetteknek - mondta Novák Katalin, család és ifjúságügyért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában. Abban bízik, hogy április közepéig mindenki megkapja a juttatást.A család és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki az Idősek Tanácsának alelnöke is, hangsúlyozta: a GDP immár tartósan 4 százalékot meghaladó mértékben nő, az exportbővülés 8,4 százalékos, a munkanélküliség 3,8 százalék és 2010-hez képest a bérek átlagosan több mint 30 százalékkal bővültek.Arról is szólt, a télen megnövekedett rezsiköltségeket kívánja kompenzálni a kormányzat azzal, hogy 12 ezer forintot jóváír a gázt, illetve távfűtést használó háztartások számára. Annál is inkább, mert az elmúlt időszakban tapasztalt rendkívüli hideg jelentős pluszkiadást okozott a családoknak.Arról, hogy télen nem is volt annyira hideg, mint korábban, itt írtunk: