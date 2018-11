Mennyivel növekedjenek a bérek Magyarországon?

A vitáról Tavasszal Dedák István arról írt, hogy a bérek tartós növekedését meghatározó makrogazdasági fundamentumok - mind korábbi önmagunkhoz, mind régiós versenytársainkhoz képest - nemcsak rosszak, hanem kifejezetten ijesztőek. Ezzel kapcsolatban (többek között) azt mutatta meg, hogy a bérek sokkal gyorsabban növekednek, mint a termelékenységünk, ezért a folyamat fenntarthatatlan.



Az idén egy nagyon érdekes és fontos szakmai diskurzus bontakozott ki a hazai bérekről a Portfolio hasábjain. A publikációk több szempontból is érdekes tanulságokat hoztak (lásd keretes írásunkat), most azonban csak egyre hívjuk fel a figyelmet, amelynek a jövőbeli bérekkel és így a várható életszínvonalunkkal kapcsolatban van jelentősége.Ennek a tanulságnak a lényege, hogy (korábbi ismereteinkkel ellentétben) a hazai keresetek ledolgozták a válság során elszenvedett csökkenésüket, és az elmúlt évek termelékenységet meghaladó béremelkedése következtében mára összhangba kerültek a gazdaság helyzetévelBérek kívánatos ütemű emelkedésének kérdése különösen fontos lehet most, amikor a jövő évi bértárgyalások zajlanak. Mi a nemzetgazdaság szempontjából kívánatos béremelkedési ütem? Milyen következményei lehetnek, ha ettől eltérő ütemben emelkednek a bérek?

A fenti megfontolások arra a következtetésre vezetnek, hogy a bérköltség növekedési ütemének a termelékenység üteméhez érdemes visszazárkózni. Ez egyébként az Európai Unió felvigyázó rendszerének is egyik kritériuma.

Mekkora a termelékenységnövekedés? A válság kitörése óta eltelt 10 év kellemetlen tapasztalata, hogy a munkatermelékenység növekedése nem tért vissza a válság előtti szintre. Az okokról és a kilátásokról megoszlanak a vélemények, de abban általában egyetértés van, hogy a termelékenység nem bővül olyan ütemben, mint ami a felzárkózáshoz szükséges. Ez pedig azt is jelenti, hogy ha (fenntartható módon) tartani szeretnénk az érezhető béremelkedési ütemet, akkor a termelékenységnek javulnia kell. Rövid távon (és makroszinten) jó hír, hogy ciklikus okokból most gyorsul a termelékenységi dinamika.

Mint említettük, a bérek jelenlegi szintje az elmúlt időszak gyors béremelkedése következtében mára összhangba kerültek a gazdaság helyzetével. Pontosabban fogalmazva a bérköltségek szintje valószínűlega nemzetgazdasági termelékenységnek megfelelő. Ilyen esetben megnövekszik a kockázata, hogy a gyors bérnövekedés a vállalatok egyre nagyobb része számára kigazdálkodhatatlan lesz, ami egyik oldalról kényszerű áremelésekhez (inflációhoz) vezet, másik oldalról pedig a romló vállalati tőkehelyzet következtében elmaradó beruházásokat, tartós versenyképességi problémákat okoz. Természetesen ezek nem minden körülmények között érvényes, a mikroszint minden egyes szeletére érvényes állítások, de a jövedelemáramlási azonosságok mellett egyértelműen azonosítható makrohatások.Mindezek mellett azt is megállapíthatjuk, hogy a magyar gazdaság óriási külső egyensúlyi puffere az utóbbi negyedévekben apadni kezdett, vagyis a belső felhasználás már nem múlja alul jelentősen a rendelkezésre álló jövedelmet. Ez nem jelent nagy drámát, de jó észben tartani, hogy Magyarország külső adóssága még ma is magasnak számít, így - ha nem is várunk el a korábbi évekhez hasonló ütemű mérséklődést - az adósságcsökkenés tendenciájának megfordulása egyértelműen kedvezőtlen jelenség lenne. Az MNB jövőre GDP-arányosan mindössze 0,7%-os folyó fizetési mérleg többletet prognosztizál, az Európai Bizottság szerint még ez a kicsi többlet sem lesz meg, nullszaldóval számol. Érdemes tehát a jövedelemfolyamatainkat úgy alakítani, hogy ez a romló tendencia megálljon , ellenkező esetben könnyen újra az ikerdeficit csapdájába eshetünk.Korábban az ilyen állításokból a közgazdászok úgy készítettek számszerű ökölszabályokat, hogy az infláció és a munkatermelékenység összegét jelölték meg hosszú távon kívánatos nominális béremelkedési ütemnek. A válság előtt e szempontból Magyarországon a 3%-os inflációs cél, illetve 3% körüli munkatermelékenység-javulás volt az iránymutató, ezért is hangzott el sokszor a 6%-os kívánatos béremelkedési dinamika. Ezt az egyszerű összefüggést azonban több tényező módosíthatja mindkét irányba. A következő évekre nézve talán az alábbiak tűnek a legfontosabbnak:Az előbbiekből óvatosan azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a bérdinamikának nem kell sokkszerűen csökkenni, de egészségesebb lenne, ha a két számjegyű tartományból visszatérne, és fokozatosan elérné a termelékenység által hosszú távon indokolható tempót.Bár a béreket alapvetően a piac határozza meg, az államnak több ponton is van erősebb vagy puhább beavatkozási lehetősége. A költségvetési szektorban folytatott jövedelempolitikája mellett a minimálbér megállapítása, illetve a bértárgyalásokon elfoglalt álláspontja is befolyásolja a magánszektorban kialakuló bérdinamikát. A következő hetekben kiderül, hogy az óvatosság mennyire vesz erőt a gazdaságpolitikán.