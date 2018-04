Meredeken lassult a brit gazdaság, beszakadt a font

A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett előzetes becslése szerint a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben mindössze 0,1 százalékkal bővült 2018 első három hónapjában. A tavalyi negyedik negyedévben 0,4 százalékos GDP-növekedést mértek Nagy-Britanniában. A tavalyi első negyedévvel összehasonlítva 1,2 százalékkal nőtt a brit gazdaság kibocsátási értéke 2018 azonos időszakában.Az ONS hangsúlyozza pénteki ismertetésében, hogy 2012 negyedik negyedéve - az abban az évben rendezett londoni nyári olimpiai játékok felfutása utáni korrekció - óta nem volt olyan lassú a brit gazdaság növekedése, mint az idei év elején.A statisztikai hivatal kimutatása szerint az első negyedévi növekedés fő hajtóereje a szolgáltatási szektor volt, amelynek teljesítménye negyedéves összevetésben 0,3 százalékkal nőtt, és ez 0,21 százalékpontot adott hozzá a hazai össztermék bővülési üteméhez.Ezt azonban teljesen semlegesítette az építőipar teljesítményének szinte összeomlásszerű, 3,3 százalékos negyedéves zuhanása. Ez - jóllehet az építési szektor súlya mindössze 6 százalék a brit GDP-kosáron belül, szemben a szolgáltatási ágazat csaknem 80 százalékos részesedésével - éppen 0,21 százalékpontot vett el a gazdaság egészének negyedéves növekedési üteméből, ugyanannyit, amennyit a szolgáltatások hozzáadtak.Az ONS szerint a szélsőségesen hideg, havas februári és márciusi brit időjárás gyakorolt valamelyest hatást az építőipar és a kiskereskedelem első negyedévi teljesítményére, e visszahúzó hatás azonban általánosságban enyhe, a gazdaság más szektoraiban pedig igen csekély volt.Paul Hollingsworth, az egyik legnagyobb londoni székhelyű globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics brit gazdasági elemzésekkel foglalkozó vezető közgazdásza az első negyedévi előzetes növekedési becslés pénteki ismertetése utáni gyorselemzésében kiemelte azt a véleményét, hogy valószínűleg most vált semmivé a brit jegybank eddig széles körben májusra várt következő kamatemelésének esélye.Hollingsworth szerint a brit gazdaság növekedésének jelentős lassulása jó eséllyel átmeneti jelenség, de most már valószínűtlen, hogy a Bank of England monetáris tanácsának a két hét múlva esedékes májusi kamatdöntő ülés időpontjában lesz a kamatemeléshez is elegendő bizodalma abban, hogy a brit gazdaságban nem mutatkozik-e valamilyen alapvető gyengeség.A Capital Economics vezető londoni elemzője közölte: a cég mindezek alapján most már azzal számol, hogy a brit jegybank nem májusban, hanem augusztusban emeli ismét alapkamatát.A Bank of England tavaly novemberben, tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékponttal a jelenleg is érvényes 0,50 százalékra. A 2016 augusztusában végrehajtott legutóbbi kamatcsökkentés és a tavaly novemberi kamatemelés között érvényben tartott 0,25 százalékos alapkamat az 1694-ben alapított Bank of England eddigi történetének mélységi kamatrekordja volt.Ez a meglátás jelentős fontgyengülést indított el az adat hatására: az euróval szemben 0,87-ről 0,88 közelébe esett a fizetőeszköz.