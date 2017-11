Merkel inkább új választásokat szeretne

A jobbközép CDU párt elnöke a ZDF országos köztelevíziónak egy este adásba kerülő interjúban - az előzetesen ismertetett részletek szerint - elmondta: nincs szó arról, hogy távozna pártelnöki vagy kormányfői tisztségéből. "Nem merült fel, hogy levonjak személyi konzekvenciákat" - fogalmazott. "Igyekezni fogok" - mondta arra kérdésre, hogy egy év múlva is ő lesz-e még a kancellár. Hozzátette: készen áll arra, hogy továbbra is viselje a kormányzás felelősségét.Angela Merkel nyilatkozott a másik országos köztelevíziónak, az ARD-nek is, amelynek a távozás kérdéséről - ugyancsak az előzetes részletek szerint - azt mondta, a választási kampányban megígérte, hogy négy évre, a teljes ciklusra vállalja a kormányzás feladatát, ha pártja győztesen kerül ki a küzdelemből, és a ciklusból még csak két hónap telt el, így ez a kérdés nincs napirenden.Mindkét interjúban hangsúlyozta, hogy a "célegyenesben" fulladtak kudarcba az egyeztetések a CDU/CSU pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek első közös kormányáról. A pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány szerinte "lehetséges lett volna", a leginkább vitatott ügyekben, így a migráció kérdéseiben is sokat közeledtek az álláspontok. A legnehezebb ügyeket "szinte már megoldottuk, és most először tárgyaltunk egy bevándorlási törvényről" - mondta.A kudarc oka az, hogy az FDP kilátástalannak ítélte meg a megbeszélések folytatását. Ezt a helyzetértékelést "nem osztom" - fejtette ki Angela Merkel, megjegyezve, hogy már vasárnap reggel óta voltak arra utaló jelek, hogy a liberálisok ki akarnak szállni az egyeztetési folyamatból. Elmondta, hogy tiszteletben tartja a párt döntését, bár úgy látja, az FDP ezzel azt üzeni választóinak, hogy nem érvényes mindaz, amit korábban ígértek. A másik partnerről, a Zöldekről viszont elismerően nyilatkozott. Kiemelte, hogy az október 18-án kezdett tárgyalássorozat révén bizalmon alapuló, jó viszonyt alakítottak ki az ökopárttal.Arra a kérdésre, hogy lát-e még lehetőséget a megbeszélések felújítására, elmondta, hogy az FDP "nagyon alaposan megfontolta" a döntést, ezért ez kérdés fel sem merül.A lehetséges további fejleményekről szólva kiemelte, hogy "nagyon szkeptikusan" viszonyul a kisebbségi kormányzás gondolatához, és jobb megoldásnak tartaná az előrehozott választást, ha végképp nem sikerül többségi kormányt alakítani, de a következő lépésekről nem neki, hanem Frank-Walter Steinmeier államfőnek kell döntenie.Leszögezte, hogy Németország az egyeztetések kudarcának ellenére továbbra is stabil ország. Az eddigi koalíciós partnerrel, a szociáldemokrata párttal (SPD) 2013-ban kezdett kormányzás folytatásának lehetőségéről megjegyezte: nem lenne jó kezdet egy újabb koalícióhoz, ha bárki is a távozásához kötné az együttműködést a CDU/CSU-val.Egy hétfőn ismertetett felmérés szerint a németek 53 százaléka helytelennek tartja az FDP döntését, míg 43 százalék szerint érthető, hogy a liberálisok felálltak a tárgyalóasztaltól, zátonyra futtatva a Jamaica-koalíció tervét. A Forsa közvélemény-kutató társaság adatai szerint a németek 45 százaléka az előrehozott választásokban látja a Jamaica-koalíció elképzelésének bukásával kialakult helyzet megoldását, míg 27 százalék a nagykoalíció - a CDU/CSU és az SPD közös kormányzásának - folytatását pártolná, és 24 százalék szerint a CDU/CSU-nak kisebbségben kellene kormányoznia. Az RTL kereskedelmi televízió és az RTL csoporthoz tartozó n-tv hírtelevízió megbízásából készített felmérés alapján az előrehozott választás nem eredményezne nagy változást; amennyiben most vasárnap lenne a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás, az eredmény nagyjából megegyezne a szeptemberi Bundestag-választás eredményével.A CDU/CSU a szavazatok 31 százalékát gyűjtené össze, míg szeptemberben 32,9 százalékot szerzett, az SPD pedig a szeptemberi 20,5 százalék után a szavaztok 21 százalékát szerezné meg. A CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 12,6 százalék után 12 százalékot szerezne, az FDP 10,7 százalék helyett 10 százalékos eredményt érne el, az SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) 9,2 százalék helyett 9 százalékon végezne, a Zöldek pártja pedig 8,9 százalék helyett 12 százalékot szerezne - mutatta ki a Forsa RTL/n-tv-Trendbarometer nevű felmérése.