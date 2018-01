Merkel lemondhat, mielőtt kitölti mandátumát

Németországban egyértelműen van egy tudatosság arról, hogy Merkelt nem választják meg ötödszörre is és afölött is van egy kérdőjel, hogy egyáltalán a negyedik mandátumát kitölti-e

Miután ez a szakasz elmúlt, nagyon valószínűtlen, hogy a koalíciós tárgyalások elbuknak. A mostani papír túl részletes ahhoz, hogy bármilyen meglepetés érjen minket

Én egy olyan helyzetet jósolok, amiben nagyon valószínű, hogy le kell mondania, mielőtt kitöltené negyedik mandátumát

- mondta Nina Schick, a Rasmussen Global adatelemzési igazgatója.A koalíciós tárgyalások a hétvégén kezdődnek meg, miután a CDU és az SPD arról állapodtak meg, hogy elég közös elképzelésük van ahhoz, hogy tárgyalni kezdjenek egy közös kormányalakításról, rövidesen azután, hogy a zöldek és az FDP nem tudtak megállapodni a CDU-val.- mondta Carsten Brzeski, az ING német és osztrák piaccal foglalkozó elemzője, a közelgő SPD-pártkonferenciára célozva. A szakember hozzátette: a mostani koalíció csak egy szükség-megállapodás, egyáltalán nem igazi "szerelem" eredménye.Schick szerint érdemes a múltat is megvizsgálni: korábban az összes német kancellár küszködött negyedik mandátuma alatt, szerinte a koalíciós tárgyalásoktól függetlenül Merkel ereje csökkenni fog.- mondta Schick. A szakember azt is hozzátette, hogy Merkel távozásának a kontinens egészére nézve komoly következményei lehetnek, többek közt az eurozóna integrációját is veszélyezteti.