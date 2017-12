Merkel nekiment a magyaroknak is

A magyar álláspont

Az első menet végén jól állunk, pontozásos győzelem néz ki ezen a napon, még két fontos ügy lesz ma

Két napos csúcs

"Nem csak a külső határokon történő migrációkezelésében kell szolidárisnak lenni (...), ez jó és fontos, de belső szolidaritásra is szükség van" - mondta Merkel, elvetve a "szelektív szolidaritást" a tagországok között.Megfigyelők szerint a német kancellár ezzel egyebek mellett arra utalhatott, hogy miközben a visegrádi államok vezetői a líbiai határvédelem anyagi támogatásáról döntöttek, sem Csehország, sem Lengyelország, sem Magyarország nem vesz részt a menedékkérők EU-n belüli elosztására szolgáló mechanizmusban.Erről Lázár János is beszámolt délutáni kormányinfóján , miután a Brüsszelben tartózkodó Orbán Viktorral beszélt telefonon.Közben a miniszterelnök a Facebook-on nyilatkozott ügyben. A kormányfő itt elmondta: a visegrádi négyek csütörtökön arról döntöttek, hogy jelentős pénzügyi támogatást adnak és közreműködést is vállalnak Olaszország megsegítése érdekében, hogy meg tudja védeni tengeri határait, így Európát és Magyarországot is.Orbán Viktor kijelentette, "mindannyian tudjuk, hogy Magyarország védi Európa szárazföldi határait, a tengeri határokat pedig Olaszországnak kell védenie".- mondta a videóban a kormányfő.A nyilatkozat szerint arról határoztak a visegrádi országok vezetői, hogy az európai uniós és más, kétoldalú támogatási programokhoz nyújtott hozzájárulásaikon kívül 35 millió euró (11 milliárd forint) felajánlásával támogatják az olasz kormány által vezetett és az Európai Bizottság együttműködésével létrejövő, a líbiai határok védelmét célzó kezdeményezést.Megkezdődött az európai uniós tagországok állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozója csütörtökön Brüsszelben, az ülés középpontjában az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnéséről szóló tárgyalások és a migrációs válság kérdései állnak.A találkozó délutáni megnyitását követően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek az uniós vezetők, akiket ezután Jüri Ratas, az EU soros elnökségét betöltő Észtország kormányfője tájékoztat az előző csúcsértekezleten elfogadott döntések végrehajtásának állásáról.Az első munkaülésen az Európai Unió és a NATO közötti együttműködéssel, valamint más biztonság- és védelempolitikai kérdésekkel foglalkoznak majd a résztvevők, a következő napirendi pont részeként pedig szociális ügyekről, az oktatásról és a kultúráról lesz szó.A munkavacsora központi témája a migrációs válság lesz. Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár beszámol majd a minszki megállapodások végrehajtásának állásáról, és sor kerülhet az ukrajnai orosz beavatkozás miatt elrendelt uniós szankciók meghosszabbítására is. Belga kérésre emellett megvitatják majd az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről szóló washingtoni döntést is.Péntek reggel eurócsúcsot tartanak, amelyen a valutaövezeten kívüli tagországok vezetői is jelen lesznek. A fő téma a gazdasági és monetáris unió elmélyítése lesz.Az utolsó napirendi pont megtárgyalásán a brit kormányfő már nem vesz részt, csak a bennmaradó tagállamok vezetői, akikA szakemberek egyöntetűen úgy vélik, hogy jóvá fogják hagyni a tárgyalások megindítását.Címlapkép forrása: AFP/Martin Bureau