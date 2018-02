Merkel nem büntetné a Brexitet

A két kormányfő közös tájékoztatóján Angela Merkel kiemelte, hogy a távozás feltételei után arról is meg kell állapodni, hogy milyen legyen az EU és a közösségen kívüli Nagy-Britannia kapcsolata. Mint mondta, meg kell találni a "méltányos egyensúlyt" a huszonhetek és London viszonyrendszerében, így gondoskodni kell arról, hogy Nagy-Britannia a lehető legszorosabb kapcsolatban maradjon az EU-val, de a brit lakosság kívánságának megfelelően legyenek hangsúlyos különbségek a tagsági jogviszonyhoz képest. Hozzátette: nem érzi úgy, hogy London megpróbálná "kimazsolázni" és átmenteni a Brexit utáni időkre az uniós tagság előnyeit.Theresa May elmondta, hogy London "különleges szabadságjogokat", más EU-n kívüli országokhoz képest szabadabb hozzáférést akar szerezni az EU piacain, és cserébe olyan feltételeket kínál, amely a Nagy-Britanniában tevékenykedő EU-s cégeknek is előnyös.A brit uniós tagság a tervek szerint 2019 márciusában szűnik meg. Ezzel kapcsolatban Angela Merkel hangsúlyozta, hogy "sürget az idő", és német részről nagy kíváncsisággal várják, hogy London miként képzeli el a kilépés utáni kapcsolatait az EU-val.Theresa May erről csupán annyit mondott, hogy meghatározott időközönként ismertetik terveiket egy-egy újabb területtel kapcsolatban. Ennek a folyamatnak a következő állomása Münchenben lesz szombaton, a bajor fővárosban zajló nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC) - mondta a brit kormányfő, hozzátéve, hogy a tanácskozáson hazája és az EU tervezett védelmi, biztonságpolitikai együttműködésről tart majd előadást.