Merkel örül, hogy elkezdődnek a tárgyalások

Angela Merkel a CDU berlini székházában tett nyilatkozatában kiemelte, hogy az SPD döntésével megnyílt az út a koalíciós tárgyalás előtt, amely egy stabil kormány megalakítását célozza.Horst Seehofer a CSU müncheni székházában tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy rövidesen el kell kezdeni a tárgyalást, és február első hetében el kell készíteni a koalíciós szerződést. Már hétfőn hozzáfognak a tárgyalások előkészítéséhez, és meglehet, hogy az első pártelnöki szintű találkozót is megtartják - mondta.Mindketten leszögezték, hogy a tárgyalás keretét a CDU/CSU és az SPD előzetes egyeztetésén kidolgozott megállapodás alkotja. Horst Seehofer kiemelte: az SPD várhatóan újabb követelésekkel áll elő, arra hivatkozva, hogy a koalíciós szerződést el kell fogadtatni a párttagsággal, de a múlt héten kötött megállapodással lefektetett kereteket nem lehet tovább tágítani.Velük szemben Martin Schulz, az SPD elnöke a kongresszus után a párttagoknak küldött körlevelében kiemelte: "intenzíven tárgyalunk majd azért, hogy még többet hozzunk ki az embereknek és országunknak".Az SPD a többi között a határozott időre szóló munkaszerződés alkalmazásának korlátozását igyekszik majd elérni a koalíciós tárgyaláson, és azt is, hogy kivételes esetekben, méltányosságból engedélyezzék a családegyesítést az oltalmazott státuszt szerző menedékkérőknek. Az SPD bonni kongresszusán a küldöttek 56,3 százaléka szavazott a koalíciós tárgyalások megkezdésére.Ha sikerül kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val.Az új német szövetségi kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a harmadik nagykoalíció, és a negyedik kormány, amelyet Angela Merkel, a CDU elnöke vezet.A kormányalakítás minden eddiginél hosszabb, a koalíciós tárgyalás is csak a tavaly szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás utáni 120. napon kezdődhet el. Az eddigi rekordot 2013-ban állították fel, amikor a CDU/CSU és az SPD kormánya a választás utáni 86. napon alakult meg.