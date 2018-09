Merkel: összeomolhatnak a Brexit-tárgyalások, mindenre fel kell készülni

Nem akarjuk, hogy összeomoljanak a tárgyalások, azonban nem zárható ki, hogy végül nem lesz megállapodás, hiszen eddig sem sikerült dűlőre jutni. Azt viszont megígérhetem, hogy minden rendelkezésre álló erőnket és kreativitásunkat fel fogjuk használni a megállapodás megkötése érdekében.

A német kancellár tegnap este egy Frankfurtban rendezett pénzügyi konferencián szólalt fel, ahol igyekezett megnyugtatni a résztvevőket, hogy Németország változatlanul egy rendezett Brexitben érdekelt, és hogy mindent megtesznek az alku érdekében. Ennek ellenére valós veszélyként kell tekintetni a tárgyalások zátonyra futására.- hangsúlyozta Merkel.Beszédében hozzátette, hogy ősszel véglegesíteni kell a Brexit feltételrendszerét, úgy, hogy a jövőbeli kapcsolatokat szabályozó körülmények a lehető legtisztábbak legyenek. Merkel - Theresa May brit miniszterelnök szavaira reflektálva - leszögezte, hogy "a kilépés az kilépés", vagyis az Egyesült Királyság 2019. március 29-ét követően külső országgá válik, így már nem fogják megilletni azok a jogok, mint a többi 27 EU-s tagállamot. Bár elmondása szerint reménykedik benne, hogy sikerül megtartani a közeli gazdasági (és politikai) kapcsolatokat a szigetországgal, hiszen a két félnek "szüksége van egymásra", a német kormány a legrosszabb eshetőségekre is elkezdett felkészülni.Mervyn King, az angol központi bank egykori elnöke a BBC beszámolója szerint ma reggel úgy fogalmazott, hogy a britek a politikai elit inkompetenciája miatt egy "névleges Brexit" felé haladnak. Ez azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság továbbra is szoros gazdasági kapcsolatokat fog majd ápolni az EU-val, kevesebb beleszólással a kontinens ügyeibe, cserébe viszont a kilépésből fakadó előnyöket sem tudják majd kihasználni. A brit kormánynak nem volt egyértelmű tárgyalási stratégiája, miközben az EU egységes, határozott és türelmes volt: ez a felállás vezetett oda, hogy a Brexit-tárgyalások teljes kudarcba fulladtak a szigetország részéről - vélekedett King.