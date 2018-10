Mi évekig teperünk érte, máshol egycsapásra negyedével ugrik meg a GDP

Hogy találtak hirtelen 27 százaléknyi GDP-t?

A közelmúltban vizsgálták felül a ghánai GDP eddig ismert adatait, és arra az eredményre jutottak, hogy a bruttó nemzeti össztermék 27%-kal magasabb annál, amit eddig gondoltak.

A felülvizsgálattól eltekintve azért Ghána nem lett egycsapásra a világ legjobb helye, az eddigi adatok szerint 2017-ben 1641,5 dollár volt az egy főre jutó GDP, ez a 27%-os emelkedés után is alig haladja majd meg a 2000 dollárt. Közben ugyanez Magyarországon 14 224,84 dollár volt tavaly.

Az adósság is rögtön alacsonyabb lett

Még érdekesebb a felülvizsgált adat szerkezete: a szolgáltató szektor új adata gyakorlatilag változatlan, a mezőgazdaság kibocsátása viszont 44,2%-kal magasabb, mint eddig gondolták, az ipari termelés pedig 62%-kal ugrott meg hirtelen.Az iparon belül, mivel most először számolták bele a kibocsátásba a kisipari aranybányászatot, aminek súlya az utóbbi tíz évben megduplázódott, hiszen a magas világpiaci aranyár miatt egyre több ember próbál szerencsét. Az aranybányászat mellett a gyémántkitermelésben szinte csak ezek a kisiparosok vannak jelen a piacon. Az iparon belül ez jelentette a revíziót, ami így jelentősen megdobta az aranykivitelt és a költségvetés adóbevételeire is kedvező hatással lehet.A pozitív revízió után továbbra is erőteljes maradhat a ghánai növekedés elsősorban a strukturális reformoknak köszönhetően, de a magasabb bázis miatt az eddig vártnál lassabb lehet a bővülés. A JP Morgan friss becslése szerint az idén még így is 5,6%-os lehet a bővülés, majd ez 2020-ra 6%-ra gyorsulhat. Tavaly 8,1%-os volt a gazdaság növekedése.A magasabb GDP egyben azt is jelenti, hogy egycsapásraa nemzeti össztermék arányában. Ez azonban nem biztos, hogy jó hír, hiszen a jelenleg is IMF-program alatt álló országban attól félnek, hogy a hirtelen javulás miatt középtávon csökken majd a kormányzat fiskális fegyelme. A másik probléma, hogy a GDP-arányos költségvetési bevételek továbbra is alacsonyak, ami azt jelzi, hogy szélesíteni kellene az adózás bázisát még úgy is, hogy a jelenlegi adósságkezelési stratégia hatékony - világít rá a JP Morgan elemzése. Az amerikai bank szakemberei szerint tehát a középtávú költségvetési kockázatok emelkedtek, különösen a 2020-as választások előtt, rövidtávon viszont az ikerdeficit (a költségvetés és a fizetési mérleg hiánya) szűkülése nem rontja a kilátásokat.Az új GDP-számítási módszer szerint tavaly év végén a nemzeti össztermék 57,8%-a volt Ghána államadóssága. Ennek káros hatása lehet, hogy a JP Morgan szerint a jövőben kevésbé lehet elkötelezett az afrikai ország kormánya a fiskális fegyelem irányába, mivel nem lesz annyira fontos az adósságráta csökkentése, így az idén a GDP 4,5%-ára hízhat a deficit.