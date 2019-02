Mi lesz, ha ma este felminősítik Magyarországot?

2017 nyara óta van a jelenlegi "BBB mínusz" kategóriában pozitív kilátással Magyarország a Standard & Poor's szakértőinél, részben emiatt lehet ma esélyünk egy felminősítésre akár. A pozitív kilátásról ugyanis hagyományosan két év alatt kell valamerre ellépnie a cégnek, ez pedig augusztusban lejár. Így akár két és fél év után újabb hitelminősítésnek örülhetnénk ma késő este.

Vagyis elképzelhető, hogy újra a 315-öt veszi majd célba a forint, de az alá jelentősen nem valószínű, hogy erősödne, legutóbb is ott fordult a jegyzés. Ez a mostani 318 körüli árfolyamot nézve nagyjából egy százalékos erősödést jelenthetne.

Egy esetleges felminősítéssel egyébként az S&P-nél Kolumbiával, Indonéziával vagy Olaszországgal kerülhetnénk egy kategóriába. A régióban a lengyel minősítés "A mínusz", ami még mindig kettővel maradna a magyar felett, bár az elmúlt években volt olyan, amikor négy fokozat is volt a különbség. A csehek "AA mínusz" osztályzata pedig még onnan is három lépésre van. Romániával most vagyunk egy szinten, őket tehát megelőzhetnénk.De milyen piaci hatása lenne egy felminősítésnek? Ma este már nagyon mérsékelt, hiszen késő este a forint piacán is alacsony a forgalom. Hétfő reggel esetleg kezdhetne némi erősödéssel a magyar deviza, de az is legfeljebb egy-két napig tarthat. A piac ugyanis általában beárazza előre a hasonló hitelminősítői lépéseket, most is legalább egy fokozattal magasabb osztályzatot előlegeznek meg nekünk.

A részvénypiacon az OTP árfolyamára lehetne a legnagyobb hatással egy esetleges felminősítés. Egyrészt a bank hitelminősítői besorolása jó eséllyel lekövethetné az országét, másrészt hagyományosan a legnagyobb pénzintézet papírjai reagálnak hevesen a Magyarországgal, a magyar gazdasággal kapcsolatos hírekre.