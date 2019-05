Mi okozta a kirobbanó magyar növekedést? Már csak pár nap, és kiderül

Kis túlzással meghosszabbíthatjuk a hétvégét egy nappal,ugyanis semmilyen említésre méltó makroadat vagy gazdasági esemény nem várható. Az Egyesült Királyságban a szokásos tavaszi bankszünnap miatt pihenhetnek a befektetők, míg Amerikában a Memorial day miatt nem nyitnak ki a piacok.

aztán beindul az élet, legalábbis itthon, bár a KSH reggeli népmozgalomról szóló adata valószínűleg még nem fogja megrengetni a piacokat. Kora délután viszont jön az MNB kamatdöntése, ami azért lesz különösen érdekes, mert a múlt hét első felében érezhetően gyengült a forint, mely így karnyújtásnyira került történelmi mélypontjától. Nagy kérdés, hogy a jegybank bármilyen módon reagál-e erre a közleményben. Alapesetben nem várunk semmilyen változást az áprilisi döntéshez képest, majd csak június végén vizsgálhatja felül a kamatkondíciókat és a likviditást a Monetáris Tanács, ha viszont nem "üzennek" semmit a piacnak, akkor az könnyen újabb forintgyengülést válthat ki.még emészthetjük kicsit az MNB előző napi döntését, a reggel megjelenő munkanélküliségi statisztikán kívül nem lesz említésre méltó esemény.viszont a beruházások és a keresetek alakulásáról számol be a KSH, és végre külföldről is ki tudunk emelni valamit az amerikai GDP-növekedés felülvizsgálatával. Az előzetes adatok szerint 3,2%-kal nőtt az amerikai gazdaság, kérdés, hogy a felülvizsgálat után is tartható-e ez a tempó.

Itthon a hét végére is marad izgulnivaló: a KSHreggel a külkeresekedelem mellett a GDP részletes adatát közlik, melyből kiderülhet, mi okozta a vártnál erőteljesebb, 5% feletti növekedést az első negyedévben.