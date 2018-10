Mielőtt savazza a Fedet Trump, nézzen rá erre az ábrára!

A katonai kiadások meredeken emelkedtek

A tavaly év végén áterőszakolt masszív adócsökkentés jócskán apasztja a társasági adóbevételeket (is) és közben a Trump által vívott kereskedelmi háború áldozatait (amerikai farmerek tömegeit) költségvetési pénzből kell megsegíteni

Mindez pedig a szövetségi deficit meglódulásához vezetett, ami minden idők egyik legnagyobb deficitgyorsulása recessziós periódusokat leszámítva.

Szerdán és csütörtökön is igen kemény bírálatokat fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök az amerikai jegybanki vezetéssel kapcsolatban, hiszen többek között őrültnek, hatalmas hibával működőnek nevezte a Fed monetáris politikáját és szerinte a túl szigorú monetáris politika okolható a részvénypiaci esésért.A durva esésben valóban fontos ok volt az emelkedő állampapírpiaci hozamkörnyezet (a 10 éves kockázatmentes hozam 3,3% körül sokéves csúcsra ugrott), hiszen az a részvénypiacok vonzerejét rontja, de fontos tisztázni, hogy a hozamemelkedés a Fed monetáris politikájával, az pedig jelentős részben a Trump által végrehajtott lépésekkel függ össze. Erre hívja fel a figyelmet a BNP Paribas alábbi látványos ábrája is, ami három külön ábrára bomlik és jól mutatja, hogy Trump elnöksége alatt egy egyébként is érett fázisban lévő amerikai gazdasági fellendülés mellett masszív költségvetési lazítás történt:

A kereskedelmi háború, a megemelt importvámok árfelhajtó hatással járhatnak (ha azoknak nemcsak egyszeri, hanem tovagyűrűző árkövetkezményei is vannak)

Az Irán elleni szankciók az olajárak emelkedésén keresztül szintén az inflációs kockázatok növekedése felé mutatnak.

Az évtizedek óta az egyik legkedvezőbb amerikai munkaerőpiaci helyzet (bérinflációs kockázatok) és a nagyon laza költségvetési politika már önmagában is szigorodó monetáris politikát kíván meg, de két további Trump-lépés is efelé mutat: