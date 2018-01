Miért lépett ma az MNB?

Az egyik, hogy a múlt héten a jegybank friss kamatcsere eszközének tenderére óriási mennyiségű kereslet érkezett, amit a jegybank nem fogadott el, ragaszkodott a meghirdetett mennyiséghez.

A másik, hogy az elmúlt napokban az állampapírpiaci hosszú hozamok váratlanul emelkedni kezdtek.

Ahhoz, hogy megértsük miért változtatta meg a jegybank a nemrég kialakított eszközének feltételeit, két piaci eseményre érdemes felhívni a figyelmet.A két esemény között összefüggés van.Mint ismert, a jegybank azért vezette be a monetáris célú kamatcsere eszközét, hogy a hozamgörbe hosszú oldalát leszorítsa. Ezt úgy kívánta elérni, hogy a kamatswap révén nyereséges arbitrázs lehetőséget biztosít a bankrendszer számára. Az MNB úgy gondolta, hogy erre megfelelő megoldás az aukciós rendszer. A szűk kínálat mellett a bankrendszer gyorsan meg fogja sejteni, hogy az MNB mekkora transzfert kíván adni (nyilván azzal összefüggésben, hogy milyen hosszú hozamokat szeretne látni a pénzpiacon).Nem ez történt.Vagyis a szereplők egy része nem hitte el, hogy ez egy korlátozottan hozzáférhető eszköz. Ezért több hedge fund órási összeggel lépett be a piacra, hogy elhozza az "ingyenpénzt". Az eszköz meghirdetése után, decemberben a kötvénypiaci hozamok látványosan csökkenni is kezdtek, a tízéves állampapír hozam például 2% alá.Ez azonban a jegybanknak több okból sem jó megoldás. Egyrészt az óriási kereslet mellett a transzfer mértéke alacsonyra szűkült (a piac kisebb transzferrel is beérte volna, csak jusson hozzá), így viszont az elsődleges cél a hozamleszorító hatás nem érvényesült volna. Ráadásul a gyenge hatás mellett a jegybank mérlegébe egyre több kamatkockázat került volna, annál is inkább, mert ha a jegybank kielégíti a piaci keresletet, a következő hetekben még nagyobb összeg zúdul rá.A piac akkor döbbent rá, hogy az MNB ragaszkodik az elképzeléséhez (szűk kínálat mellett nagy fajlagos transzfer), amikor a múlt heti aukción a több százmilliárd forintos benyújtott ajánlat jelentős részét visszadobta. A spekulatív tőke elkezdte zárni a pozíciókat, ezért láttuk a napokban az állampapír-piaci hozamok emelkedését.A következő napokban a hozamok akár még tovább is emelkedhetnek, ha még sok zárni kívánt spekulatív pozíció van a piacon. Ez azonban ideiglenes lehet, és a piaci zavar után ténylegesen elkezdhet hatni a jegybanki eszköz úgy, ahogyan azt az MNB elképzeli. Ezt kívánja elősegíteni a mai bejelentés , ami szerint vége az aukciós rendszernek, tulajdonképpen a jegybank a kamatcsereeszközt kiosztja a kereskedelmi bankoknak az általa elképzelt transzferrel. Ha ez nem hozza meg a kívánt eredményt, akkor az MNB elgondolkozhat, hogy a swap mennyiségét vagy kondícióit finomítsa.