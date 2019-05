Miért nem ajándékozták meg Magyarországot?

Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody's a péntekre kitűzött időpontban, így nem jelentett be módosítást sem a "Baa3" szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.Németh Dávid szerint azért nem lehetett arra számítani, hogy felminősíti Magyarországot, mert továbbra sem kaptak kedvező adatokat a korábban megállapított kockázatokkal kapcsolatban.A tavaly őszi felülvizsgálatkor a Moody's közölte, az európai autóipar lassulása, s a magyar gazdaság függősége miatt előállhat olyan helyzet, amely visszafogja a növekedést. Ugyanakkor nagyon "feszes" a magyar munkaerőpiac, s nem igazán vannak tartalékai, ráadásul az európai uniós forrásokat 2019 végére, 2020 elejére elkölti az ország, s ez is a növekedést lassíthatja.Az a valószínű, hogy ezekkel a megállapításokkal kapcsolatban a Moody's továbbra sem kapott pozitív adatokat, így nem vizsgálták most az államadós-besorolást.Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a Moody's bejelentése után úgy vélte: teljesen indokolatlan a felminősítés elmaradása, a hitelminősítő intézetek akár több fokozattal is le vannak maradva a hazai gazdasági folyamatoktól, valamint a piaci árazásoktól.Kiemelte: a felminősítés elmaradását különösen indokolatlanná teszik azok a tények, hogy a hazai gazdaság kiegyensúlyozottan, fenntartható módon és dinamikusan bővül, a magas külső finanszírozási képesség hatására a külső adósság meredeken csökken, sőt, a következő években Magyarország gazdasága talán a történelemben először nettó külső hitelezővé válhat.Jelezte: az államadósság ráta a magas nominális GDP növekedésnek köszönhetően gyorsuló ütemben csökken, de a következő években az uniós források lehívásával a nominális adósság is csökkenhet, így az adósságráta igen látványosan, a GDP 60 százaléka közelébe eshet vissza két éven belül. A GDP növekedése messze felülmúlhatja a hitelminősítő várakozásait.Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője hangsúlyozta: az általánosan romló külső gazdasági környezet magyarázhatja a hitelminősítő óvatosságát. Mindazonáltal jó esélye van annak, hogy a kedvező hazai folyamatok miatt egy év távlatában a Moody's is felminősítse Magyarországot - tette hozzá. A Raiffeisen Bank vezető elemzője ezt azzal indokolta, hogy Magyarországon évek óta kiegyensúlyozott a növekedés szerkezete, gyors a gazdasági felzárkózás üteme, többletet mutat a fizetési mérleg egyenlege és viszonylag mérsékelt az infláció.Hangsúlyozta: ezekben a folyamatokban jelentős változás nem várható az előttünk álló időszakban, a romló külső körülmények ellenére sem. Mindeközben alacsony az államháztartás hiánya, csökken az államadósság/GDP mutató, az államadósság finanszírozásában pedig egyre nagyobb szerepet játszanak a hazai szereplők. Noha ezek a folyamatok elegendő alapot jelentettek ahhoz, hogy februárban két meghatározó hitelminősítő, a S&P és a Fitch Ratings is felminősítse Magyarország adósság-besorolását, meglepő módon a harmadik nagy, a Moody's részéről egyelőre elmaradt a kedvező döntés - mondta Török Zoltán.