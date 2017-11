Míg az emberek egymással háborúznak, a politikusok szép csendben kifosztják őket

Szokatlanul gyorsan őrölnek az amerikai törvényhozás kerekei, most, hogy a kongresszus Donald Trump adóreformjának elfogadásával van elfoglalva. A Képviselőház (alsó ház) képviselői már el is fogadták az adótörvényt, vagyis most a Szenátuson (felső ház) a sor, hogy rövidesen szavazásra bocsássák a kérdést. Még ha át is megy a kongresszuson a törvény, az több tartalmi elemben is eltérhet majd a Képviselőházban elfogadott változattól, a lényegen azonban ez mit sem változtatna:Az intézkedéstervezet nyilvánosságra hozatala óta rengeteg kritikát kapott, neves közgazdászok sorra keltek ki ellene. A felháborodást az okozta, hogy megvalósulása esetén az adóreform elsősorban a legvagyonosabbak számára jelentene többletjövedelmet, míg a társadalom szegényebb rétegeinek nem nyújtana érdemi segítséget. Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász éles hangvételű véleménycikkel szállt bele az adócsomagba, illetve annak kiötlőibe.Mosta tervvel kapcsolatban. Véleménycikkét az adócsomag fontosabb (várható) gazdasági hatásainak ismertetésével kezdi, amelyek egyébként is nagy figyelmet kaptak az elmúlt hónapokban.Először a Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) agytröszt elemzését felidézve arra emlékeztet, hogy a Képviselőházban elfogadott törvényváltozat alapján az adócsökkentés 45%-a az 500 ezer dollár feletti éves jövedelemmel rendelkező háztartásokhoz kerülne (felső 1%), vagyis a legvagyonosabbak aránytalanul nagy mértékben részesülnének a könnyítésből.

Megjegyzés: az ábra azt mutatja, hogy a képviselőházi törvényváltozat megvalósulása esetén 2027-ben (ekkorra bontakozhat ki teljes mértékben az összhatás) átlagosan mennyivel növekedhet a különböző keresettel bíró háztartások adózás utáni jövedelme (százalékban kifejezve). Látszik, hogy az 1 millió dollár feletti jövedelemmel rendelkező háztartások lennének a legnagyobb haszonélvezők, elsősorban az ingatlanokra vonatkozó örökösödési illeték eltörlése miatt.

Aztán ott van. A Congressional Budget Office (CBO) számításai szerint, ami csak súlyosbítaná az adósságpálya fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmakat. Ez végül oda vezetne, hogy a kieső bevételek pótlása érdekében az amerikai kormánynak egyre több forrást kellene elvonnia olyan területekről, mint a szociális támogatások, a környezetvédelem, az egészségügy, vagy az oktatás.

Összességében tehát - hiába tagadja a hivatalos kommunikáció - a hatalmon lévő politikai vezetés egyértelműen arra törekszik, hogy a megtermelt jövedelem minél nagyobb részét játssza át az alsóbb rétegektől a gazdagoknak. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy miképp nyerhetett meg egy választást, majd maradhatott hatalmon egy ilyen törekvésekkel rendelkező politikai erő.

Először is találni kellett egy közgazdasági elméleti fogódzkodót (és annak néhány elismert támogatóját), ami legitimálja a gazdagok adócsökkentését. Ez lett az úgynevezett "trickle-down economics", melynek lényege, hogy csökkenteni kell a legvagyonosabbak adóterheit, akik ennek hatására ösztönözve lesznek arra, hogy több pénzt forgassanak vissza a gazdaságba, emiatt rengeteg új munkahely jön létre, felpörög a növekedés . Végül a költségvetési hiány miatt sem kell aggódnia a kormánynak, hiszen a "gazdasági csodának" köszönhetően magasabb lesz az állam bevétele is. Vagyis elméletileg a végén minden megoldódik. A gyakorlati tapasztalatok azonban nem igazolják ennek az elméletnek a létjogosultságát, ennek ellenére nagy népszerűségnek örvend a republikánus politikusok körében egészen Ronald Reagen elnöksége óta.

A másik válasz egy politikai stratégiát takar, amelynek célja kulturális és etnikai feszültségek szítása a társadalmon belül. Ez a stratégia az amerikai polgárháború előtti időszakból eredeztethető, amikor is a déli államok vezetői a helyi lakosok etnikai és kulturális félelmeire rájátszva győzték meg az átlagembereket, hogy háborúba vonuljanak. Mindezt úgy, hogy akkoriban ezeket az államokat óriási vagyoni egyenlőtlenségek jellemezték, és itt nem csak a rabszolgák és rabszolgatartók közötti különbségekre kell gondolni, hanem a fehér népességen belüli szakadékra is. Csak érdekességképp: a gazdag délieknek átlagosan háromszor akkora vagyona volt, mint a legvagyonosabb északiaknak, miközben az átlagemberek az elmaradottabb déli államokban szegényebbek voltak északi társaiknál. A társadalmi feszültségekre való ráerősítés kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy ezekről az egyenlőtlenségekről eltereljék a figyelmet.

A republikánus elit "gazdag-populizmusa" szülte Donald Trumpot. Ha a mostani adótörvény átmegy a törvényhozáson, akkor szinte borítékolható, hogy a társadalmon belüli feszültségek tovább fognak súlyosbodni, aminek beláthatatlan következményei lehetnek nem csak az Egyesült Államokra, de más országokra nézve is. Amerika és az egész világ a határtalan kapzsiságban fuldoklik.

- írja Wolf.Wolf szerint ma is ehhez hasonló folyamatoknak lehetünk szemtanúi.- zárja véleménycikkét a Financial Times szakértője.