Mikor minősíthetik fel Magyarországot? - Megszólaltak az elemzők

A Fitch-nél az ország besorolása a befektetésre ajánlott kategóriába tartozó BBB mínusz osztályzat, felminősítést valószínűsítő pozitív kilátással. A hitelminősítő 2018-ra szóló vizsgálati menetrendjében ez volt a magyar szuverén osztályzat első elbírálása, a következőt augusztus 31-re jelezték., az Equilor vezető elemzője kiemelte: az országgyűlési választások előtt egy hitelminősítő sem lép szívesen, ezért sem számítottak változásra. A választások eredménye önmagában nem igazán befolyásolja a minősítést, mivel az gazdasági faktorokon alapul, mégis szokásos ilyenkor a kivárás, hogy megtudják, a választások után az új kormány összetétele és megkezdett munkája jelent-e gazdasági irányváltást - tette hozzá a vezető elemző.Kiemelte: a Fitch különösen olyan gazdaságpolitikai változásokra lenne érzékeny, amelyek a külső finanszírozást, az adósságállomány leépítését rontanák vagy a költségvetési hiányt növelnék. Jelenleg erre nem számít a vezető elemző, hisz éppen a héten Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter - más célok mellett - a Fitch által is említett területekre helyezte a hangsúlyt.Kiss Mónika emlékeztetett: Varga Mihály kiemelte, hogy az országnak az uniós átlagot meghaladó gazdasági bővülést kell elérnie 2018-2022 között, emellett a kormány azt tervezi, hogy pénzforgalmi szemléletben 2020-ra deficit nélküli költségvetést nyújt be a parlamentnek, illetve 2022-re a GDP-hez mérten az államadósságnak 60 százalék alatti szintre kell süllyednie. Ha a felvázolt gazdaságpolitikai irány változatlan marad, akkor egy éven belül várható a felminősítés - közölte Kiss Mónika., a Raiffeisen Bank vezető elemzője úgy vélte: a gazdasági folyamatok kedvezőek és megerősítik a hitelminősítéshez tavaly novemberben rendelt pozitív kilátásokat. Az azóta eltelt nem egészen fél év viszont túl rövid idő ahhoz, hogy a hitelminősítő ismét új értékelést adjon ki - mondta.Amennyiben a választásokat követően is fennmarad a növekedésösztönző és kockázatokat mérséklő gazdaságpolitika, akkor reális esély van arra, hogy 6-12 hónap távlatában a Fitch javítani fog Magyarország adósság-besorolásán - mondta Török Zoltán.Az elmúlt időszakban folytatódott a magyar gazdaság pénzügyi sérülékenységének mérséklődése - mondta az elemző, hangsúlyozva, hogy az államadósság finanszírozásában csökkent a külföldiek szerepe, meghatározóvá váltak a belföldi befektetők. Az államadósság GDP arányos mutatója lassan csökkenő pályán van, bár továbbra is magas a hasonló fejlettségű országokhoz képest. A Raiffeisen Bank vezető elemzője rámutatott: az ország gazdasági növekedése a régió átlagába simult az elmúlt években., a K&H Bank vezető elemzője szerint várható volt a korábbi minősítés fenntartása. "A Fitch döntése arra utal, hogy kivárnak a jobb osztályzattal. Megvárják, hogy a választások után a kormány milyen gazdaságpolitikai lépéseket tervez, majd ezek ismeretében döntenek az esetleges jobb osztályzatról" - fogalmazott a vezető elemző.A szakember hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország a régión belül a gyengébb osztályzatokkal rendelkező országok közé tartozik, Csehország, Lengyelország és Szlovákia besorolása ugyanis a három nagy hitelminősítőnél (Fitch Ratings, Moody's, Standard&Poor's) több szinttel haladja meg a magyart.