Milliárdos kötbért kapott Székesfehérvár, mert elcsúszott a pláza építése

Közleményükben felidézték, hogy a város önkormányzata július 30-án nyújtott be keresetet a bíróságon a Klepierre céggel szemben, miután a társaság határidőre nem teljesítette szerződéses kötelezettségét.A székesfehérvári plázával szemközti murvás parkoló területét a fehérvári plázát is üzemeltető francia cég piaci áron vásárolta meg. A 2008-ban kelt szerződésben vállalták, hogy felépítenek egy bevásárlóközpontot,Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kötbért március végéig kellett volna a francia cégnek megfizetnie. A határidő lejártát követően a felek több egyeztetést is tartottak a helyzet rendezéséről és a kötbérfizetés határidejének meghosszabbításáról, de ezek nem vezettek eredményre.A székesfehérvári önkormányzat a kötbér megfizetését követő közleményében azt írta: a város bízik a további jó együttműködésben mind az Alba Plázával, mind a központot üzemeltető francia céggel, amelyekkel már eddig is számos, többségében jótékonysági kezdeményezést valósítottak meg az eddigi években.Közölték: