Milyen 68 óra? Akár 72 órát is lehet dolgoztatni a magyarokat egy héten!

A napi munkaidőmértéke legfeljebb 12 óra lehet.

A munkaidőkereten belül áltagosan nem lehet több heti 48 óránál egy dolgozó munkaidejét beosztani. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amikor például 1 hónapos a munkaidőkeretet alkalmazunk, ha 2 héten keresztül 50 óra munkavégzésre lett beosztva a munkavállaló, akkor a következő 2 hétben maximum 46 óra munkavégzésre osztható be.

A 48 órás átlagos munkahét a felső korlátja annak, hogy mennyi lehet beosztani munkavégzésre egy munkavállalót. Ugyanakkor, ez nem zárja ki azt, hogy lehet olyan hét, amikor 72 órát dolgozik egy ember, és az azt követő hetekben a munkáltató kiadja a felgyülemlett szabadnapokat. Mint megírtuk, már van olyan cég Magyarországon, ahol akár 68 órát is dolgoztathatják az embereket.

Heti hat nap munkavégzést követően be kell osztani pihenőnapot. 2019. január 1-től ez a szabály a megszakítás nélküli munkarendben és többműszakos munkarendben dolgozókra is vonatkozik.

Minden foglalkoztatottakra az vonatkozik, hogy hetente egyszer, egybefüggő 40 órás pihenőidőt be kell osztani. Ez azonban könnyen megoldható úgy, ha valaki délelőttös műszak után kap pihenőt és délutános műszakkal kezd újra dolgozni. A munkaidőkeret átlagában azonban 48 órás pihenőidőt kell biztosítani, tehát amennyiben egy héten 40 óra pihenőidő lett részére beosztva, akkor azt követő hetekben a ki nem adott pihenőidőt be kell osztani.

Havonta egy vasárnapot pihenőidőnek kell beosztani.

munkaidőkereten felüli és

és a munkaidő-beosztástól eltérő.

mivel a munkaviszony egy alá- fölérendeltségi jogviszony, tehát a felek nem egyenrangúak, ezért a hozzájárulás fogalmilag nem lehet önkéntes.

Itt kezdődnek a bajok azzal, hogy a 250-300 órát 400-ra emelték, mert a keretet úgy is el lehet osztani, hogy már betervezi a munkáltató a túlórákat, tehát alapvetően többet dolgozik a munkavállaló

Nagy újdonság a helyettesítés kapcsán van az új törvényben. Eddig is szerepelt a törvényben, hogy ha legalább négy nappal a munkavégzés előtt módosítja a beosztást a munkáltató, az nem számít rendkívüli munkának, újdonság azonban, hogy a munkáltató a közölt beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.

Ha a munkavállalók aláírnak egy ilyen kérelmet, akkor a munkavégzés nem számít túlórának, és bérpótlék sem jár érte

Az általános munkarendben dolgozók a héten minden nap ugyanakkor kezdenek dolgozni és ugyanakkor fejezik be a munkát. Ettől eltérően munkaidőkeret alkalmazásával a munkaidő egyenlőtlenül is beosztható, és ebben az esetben a munkavállalók nem minden nap dolgoznak ugyanannyi órát, és a munkaidő kezdetének és befejezésétének időpontja is eltérő.A munkaidő-keret hosszát a Munka Törvénykönyve szabályozza, a januári Mt.-módosítás alapján a munkaidőkeret tartalma a kollektív szerződésben 36 hónap, azaz 3 év lehet, ha ezt objektív, műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják. Zempléni Kinga felhívta a figyelmet, hogyMunkaidőkeret alkalmazása esetén a munkatársak rendes munkaórája megegyezik az általános munkarendben dolgozókéval, pl. egy 1 hónapos munkaidőkeret alkalmazása esetén 2019. januárban 22 munkanap van (176 óra), ezt azt jelenti, hogy ennyi munkaidőt lehet túlóra fizetése nélkül egyenlőtlenül beosztani.A munkaidőbeosztásra azonban az Mt. előír bizonyos garanciális szabályokat, melyek januártól nem fognak változni:A fenti szabályokat eddig is alkalmazni kellett a munkáltatóknak. 2019-től a rendkívüli munka szabályai változnak: ahhoz, hogy megértsük, hogy mik változnak, ismertetjük a kétfajta rendkívüli munkaidőt a munkaidő-keretben dolgozók esetén. Ez aAz éves rendkívüli munka korlátja 250 óráról 400 órára emelkedik, azzal, hogy ebből 150 órát a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján önként vállal. Zempléni Kinga felhívja a figyelmet, hogyA magyar adatvédelmi hatóság és az EU adatvédelmi munkacsoportja következetes gyakorlata alapján például hozzájárulás a munkaviszony függelmi jellege miatt nem lehet az adatkezelés jogalapja.rendkívüli munka az, amikor a fenti, 2019. januári példát felhasználva a rendes 176 munkaórán felül többet oszt már be a munkáltató, pl. 186 órát. A 10 óra rendkívüli munkavégzés lesz, melyet a munkaidőkeret végén kell megfizetni.- fejtegette Zempléni Kinga.Egy másfajta túlóra arendkívüli munka, amelyet "helyettesítési díjnak", is szoktak nevezni. Ez akkor fordul elő, ha valaki nincs beosztva adott napom, de szólnak neki, hogy pl. betegség miatt jöjjön dolgozni. Ez "rendkívüli munka", amit nem a keret végén, hanem havonta, a bérrel együtt kell fizetni, de ez is beleszámít a 400 órába - mondta Zempléni Kinga.Ez Zempléni Kinga értelmezése alapján azt jelenti, hogy néEzen esetben is aggályosnak tartja Zempléni Kinga, hogy- fejtette ki a munkajogász. Ez azt a kockázatot rejti magában, akár visszaélésszerűen is alkalmazhatják ezt a cégek, megspórolva így az 50 vagy 100%-os bérpótlék.