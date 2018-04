Mindenhol az árak körül forog majd a hét

reggel a külkereskedelem februári adatát közli a KSH, ráadásul ez még nem felülvizsgált statisztika lesz, hanem első közlés. A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervek szerint délelőtt teszi közzé az államháztartás helyzetének márciusi előzetes jelentését. Németországban szintén a külkereskedelmi forgalom adatára lesz érdemes figyelni.

az MNB értékpapír-statisztikája mellett jön a márciusi inflációs adat, ami akár a forint árfolyamára is hatással lehet, ha valamelyik irányban meglepetést okoz. Külföldön unalomba fullad majd ez a nap.viszont nálunk lesz adat nélküli "pihenőnap", miközben hajnalban már a kínai infláció borzolhatja a kedélyeket, a nap második felében pedig még érdekesebb lesz az amerikai fogyasztói árakról szókló statisztika. Utóbbit ugrásra készen várja a Fed is, ha a vártnál erősebb áremelkedési ütem látszik, akkor az a dollárra is kedvező hatással lehet a kamatemelési várakozások miatt.reggel várhatóan nem okoz majd piaci kilengést az ipari termelés felülvizsgált adata, illetve az ÁKK kötvényaukciója sem valószínű, hogy bármelyik irányba kimozdíthatja az árfolyamokat. Közben kora reggel a kínai FDI-adat, majd délelőtt az Eurostat ipari statisztikája sem okozhat megrázkódtatást.reggel az MNB előzetes statisztikai mérlegében elsősorban a kesz-számla egyenlegére fogunk figyelni, nem sokkal később pedig a KSH közli az építőipar februári adatát. Külföldön elsősorban a német infláció érdemel említést, elsősorban az euró árfolyamára lehet hatással az adat.A fentiekből látszik, hogy viszonylag csendes hetünk lesz ezúttal is, viszont az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek továbbra is hatással lehetnek majd a piaci hangulatra.