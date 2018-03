Mindenki sokat bukhat Trump lépése miatt - De hogyan érinti Magyarországot?

Trump's steel tariff shakes global trade order, EU group warns https://t.co/bcd0TyH7QZ pic.twitter.com/s9OqcggdOa — Bloomberg (@business) 2018. március 2.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelentette be , hogy a jövő héten 25 százalékos importvámot vezet be az acél és 10 százalékot az alumínium bevitelére. Az Egyesült Államok évente több mint 30 millió tonna acélt importál, amelyben komoly szerepet játszik Európa. A kontinensen 320 ezer ember dolgozik a szektorban, és évente 40 millió tonna acélt exportál világszerte. De ennek az USA így is csak egy kisebb részét jelenti a Bloomberg összeállítása szerint.Kanada után Európa a második legnagyobb acélexportőr az USA-ba, ahonnan évente 5 millió tonna érkezik (különböző feldolgozottsági szinten) az országba. Tekintettel arra, hogy Európában évente 160 millió tonnát gyártanak, így az 5 milliós potenciális veszteség minden bizonnyal nem fogja térdre kényszeríteni az iparágat. Ez nagyjából az éves exporttermelés 13%-a, vagyis tényleg nem tűnik olyan hatalmasnak.Az adatok alapján az EU-ban Németországból viszik a legtöbb acélt az Egyesült Államokba, csaknem 1 millió tonnát. Magyarország azonban mindössze 27 tonnát exportál az USA-ba, ami kifejezetten alacsonynak mondható, ennél csak Litvánia, Lettország és Észtország szállít kevesebb acélt az országba.A tiltásra Európa is reagálhat, a német üzleti lobbi már fel is szólította az EU-t a gyors reagálásra. A Reuters értesülése szerint válaszként az Európai Unió mintegy 3,5 milliárd dollárnyi amerikai termékre vetne ki 25 százalékos importvámot akkor, ha az amerikai elnök beváltja ígéretét és a jövő héten vámmal sújtja az importból származó acélt és alumíniumot.Uniós szakértők szerint a jövő hétre várható amerikai intézkedés életbe léptetése végérvényesen lesöpri az asztalról az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP) tervét az MTI összefoglalója szerint. A tárgyalások 2013-ban kezdődtek, de 2016-ban leállt az egyeztetés a Washington és Brüsszel közötti komoly nézeteltérések miatt. Az Európai Bizottság szerint megállapodás esetén az Egyesült Államokban és Európában mintegy 13 millió új munkahely jönne létre. A mintegy 800 millió embert érintő szabadkereskedelmi övezet adná a globális GDP csaknem felét és a globális áruforgalom mintegy harmadát.Ann Linde svéd kereskedelmi és európai uniós ügyek minisztere azt mondta, hogy az amerikai terv szembemegy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) céljaival, és akár kereskedelmi háborúhoz is vezethet. A svéd miniszter nem tartotta kizártnak, hogy az EU ellenlépésként vámokat vet ki több amerikai termékre, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szabad bezárni minden ajtót, tárgyalásokkal kell rendezni a vitát.Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter "elfogadhatatlannak" nevezte az amerikai intézkedést, aminek "komoly hatása" lesz az európai gazdaságra és a francia cégekre. A miniszter szerint az EU-nak "erős, koordinált és egységes választ kell adnia Washingtonnak. Szerinte egy kereskedelmi háborúnak csak vesztesei lehetnek.Francois-Philippe Champagne kanadai kereskedelmi miniszter szintén elfogadhatatlannak nevezte a kereskedelmi korlátozást. Azt mondta: a kanadaiak biztosak lehetnek abban, hogy mindig meg fogjuk védeni munkásainkat, acél- és alumíniumiparunkat, és határozottan kiállunk a kanadai dolgozókért.A dél-koreai kormány pénteken azt közölte, hogy mivel az amerikai elnök "csak belengette" az acél és az alumíniumimportra vonatkozó vám kivetését, egyelőre csak annyit tehet, hogy szorosan figyelemmel követi a tengerentúli eseményeket, ugyanakkor megkezdte azoknak az intézkedéseknek a kidolgozását, amelyekkel csökkenthetőek a veszteségek azoknál a cégeknél, amelyek jelentősen függnek az amerikai piactól.Donald Trump szerint a tervezett lépéssel amerikai állásokat menthet meg. Több amerikai elemző ugyanakkor rámutatott arra, hogy az acél- és alumíniumimporttól jelentősen függő ágazatokban, mint például az autó- és az olajiparban a dráguló fémimport elbocsátásokhoz vezethet.Az amerikai elnök csütörtöki bejelentésének első vesztese azonban éppen az Egyesült Államok. A svéd Electrolux, a legnagyobb európai háztartási berendezésgyártó ugyanis bejelentette, hogy "jegeli" 250 millió dolláros egyesült államokbeli beruházási tervét, mert "a tervezett vám túlságosan megemelné a termeléshez szükséges importacél árát".