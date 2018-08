Mindjárt kiderül, hogy teljesít valójában a magyar gazdaság

A második negyedévben 4,2%-kal növekedhetett a magyar gazdaság a Portfolio által megkérdezett elemzők konszenzusa alapján. Az első negyedévben (a kiigazítatlan adatok szerint) 4,4%-os volt a GDP-növekedés, így amennyiben a szakértőket igazolja a holnap reggel megjelenő adat, elkezdődött a következő évekre várt lassulás.

A lassulás azonban elég jelképes mértékű, hiszen a 0,2 százalékpontos mérséklődés nem mondható nagynak. Ráadásul van több olyan elemző, aki még a második negyedévre is gyorsulást vár, vagyis az előrejelzés felfelé mutató kockázatai nagyobbak.

Számításaink szerint mind a termelési oldal, mind a felhasználási oldal második negyedévben látott havi adatai arra utalnak, hogy megkezdődhetett a GDP-növekedés ütemének lassulása

Ha kicsit messzebbről nézzük, akkor a második negyedévben az egyes gazdasági területekről valamivel kisebb éves indexek érkeztek a havi jelentésekben, mint az év elején, ráadásul az időjárásfüggő mezőgazdaság eredményei is szerényebbek lehetnek a tavalyinál - mondja Tardos Gergely. Az OTP elemzési központjának vezetője így sem vár érdemi fékezést (4,3%), ráadásul hozzáteszi, hogy a becslések bizonytalansági korlátait is figyelembe véve akár az is előfordulhat, nem mutat majd lassulást a második negyedéves adat.Akik szintén azon a véleményen vannak, hogy a gazdaság megkezdte mérsékelt ütemű lassulását, jellemzően az ipari és a kiskereskedelmi adatokra hivatkoznak.- fogalmaz Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője, aki az ipar és a kiskereskedelem havi adatait hozza példának. A közgazdász egyébként egyedüliként jelölt meg egy hajszállal 4% alatti várakozást. Az előrejelzési skála másik végletét egy 5% feletti előrejelzés jelenti. Halász Ágnes, az Unicredit Bank vezető elemzője úgy látja, hogy az előző negyedévhez képest vélhetően nem történt lényeges átrendeződés a növekedés szerkezetében, annak forrását ezúttal is a háztartások fogyasztása és beruházása, valamint a közületi beruházások által generált kereslet szolgáltatta. Ebből az üzleti jellegű szolgáltatások és az építőipar profitáltak a legtöbbet. A közösségi fogyasztás és a külkereskedelem növekedéshez való hozzájárulása valószínűsíthetően most sem volt számottevő. Halász számításai szerint az ipar valamivel jobban szerepelt, mint az első negyedévben, döntően az erős belső keresletnek köszönhetően, így összességében a gazdaság további érdemi gyorsulására számít.Az ipari termelés megítélése lehet az egyik bizonytalansági tényező, hiszen a havi termelési volumenadatokból csak erős közelítéssel lehet a hozzáadott érték növekedésére következtetni. Mindenesetre a termelési volumen az első negyedévhez képest nem nőtt érdemben, és az egy évvel korábbi szinthez képest történő változás sem ígér erős hozzájárulást a növekedéshez.

A másik nagy nehézséget a termelési oldalról történő becslésben hagyományosan a nagy súlyú szolgáltató szektor körüli bizonytalanság jelenti. A gyors bérnövekedés, az erősödő belső kereslet folyamatosan egyre nagyobb lendületet adott ennek a szektornak az utóbbi negyedévekben - most is ez a szektor lehet az, amelyik a termelő ágazatok kisebb lassulását ellensúlyozhatja.A kisebb lassulás ellenére az idén még 4% felett maradhat az éves átlagos GDP-növekedés, vélik az elemzők. A 2018 egészére vonatkozó előrejelzések negyedévről negyedévre javulnak, ami jól mutatja a magyar gazdaság rövid távú növekedési kilátásaival kapcsolatos derűlátást.

Elemzésünk szerint a hazai üzleti ciklus érett szakaszba ért, azaz elfogyott a gazdaság által könnyen felszívható munkaerő-állomány és a gépi kapacitások kihasználtságát sem lehet már érdemben emelni. Amennyiben nem kerül sor hatékonyságnövelő beruházásokra a vállalati szektorban, akkor a gazdasági növekedés lassulására lehet számítani az előttünk álló években.

Ezt már Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője mondja, és véleménye tükröződik a jövő évi GDP-előrejelzésekben. 2019-re 3,3%-os gazdasági növekedést vár a piac, ugyanannyit, mint amennyit a megelőző két negyedévben is prognosztizált. Vagyis a kedvező konjunktúra, a javuló rövid távú növekedési kilátások egyelőre nem módosították a lassuló gazdaságról kialakított nagy képet.