Miskolcot és Debrecent is érinti a most felálló hatalmas Három Tenger Alap

A lengyel hírügynökségnek erről Beata Daszynska-Muzyczka, a BGK lengyel állami fejlesztési bank elnöke nyilatkozott kedden, aki előző nap a Három Tenger Kezdeményezés bukaresti csúcstalálkozóját megelőző üzleti fórumon lengyel részről aláírta az alap létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot. A BGK a tervek szerint 500 millió euróval járul hozzá az alaphoz.Az alapból közlekedési, energetikai és digitális elképzeléseket valósítanának meg. Ezek egy része - például a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) részeként épülő, a Balti-tengertől az Égei-tengerig húzódó,A Via Carpatia útvonalrendszerről minapi előadásában Matolcsy György MNB-elnök is beszélt:Az alap Daszynska-Muzyczka szerint akár 30 évig is működhet, és hosszú távú projekteket támogat. "Mintegy 70, prioritást élvező feladatot tartunk szem előtt, összértékük az egész időszakban meghaladhatja a 100 milliárd eurót" - közölte a bankelnök.A lengyel BKG mellett az alap létrehozását célzó szándéknyilatkozatot öt másik tagállam - Csehország, Horvátország, Lettország, Románia és Szlovákia - fejlesztési intézményeinek képviselői látták el kézjegyükkel. "Ha más résztvevők később csatlakoznának, bármikor megtehetik" - mondta el a bank elnöke. A Három Tenger Kezdeményezés összesen 12 európai uniós tagállamot egyesít a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger közötti térségben.A BGK elnöke szerint a térség gazdasági érdekeinek összehangolását célzó kezdeményezés "egy eddig hiányzó láncszemet" jelent a térség kiegyensúlyozott fejlődésének támogatásában. Szerinte a régióban továbbá is a szükségesnél kevesebb a beruházás, különösen a nyugat-európai országokhoz képest. Arra is hivatkozott, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés tervezete szerint térségünk az eddiginél alacsonyabb mértékben részesülne az EU-alapokból.A PAP értesülése szerint a Három Tenger Alapot Luxembourgban fogják bejegyezni, állandó székhely nélkül működik majd, stratégiáját az igazgatótanács dolgozza ki. A testület rotációs rendszerben ül össze a Három Tenger Kezdeményezés tagországaiban.