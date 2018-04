Mit hoz Orbán Viktor negyedik kormánya? Megszólaltak az elemzők!

Mi lesz a pénzpiacokon?

A kulcsszó most a folytonosság, amit a pénz és tőkepiacok általában pozitívan értékelnek. Nincs tehát változás a kormányzatban, amire a piacok enyhén pozitívan reagálhatnak. Kisebb forinterősödést és kötvénypiaci hozamcsökkenést valószínűsítünk rövid távon

Mi várható a gazdaságpolitikában?

vélhetően megmarad a fogyasztási adók kiemelt súlya, illetve a különadók rendszere is várhatóan marad majd.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg prociklikus a fiskális politika

És mi lesz a hosszú távú növekedéssel?

az állam modernizálására,

bürokratikus terhek csökkentésére,

több forrás a K+F-re,

"némi belepiszkálásra" az oktatásba és egészségügybe,

aktívabb állami iparpolitikára.

A hosszabb távú növekedési kilátásokat döntően az befolyásolja, hogy a kormányzat hajt-e végre bármilyen kritikus változtatást az intézményrendszeri keretekben, s ez hogyan hat az üzleti környezetre, s az üzleti és fogyasztói bizalmi indexekre

- válaszolta a Portfolio kérdésére Nyeste Orsolya és Ürmössy Gergely, az Erste Bank szakértői.Mint beszámoltunk róla, a BUX index kedvezően reagált az eredményekre, és elsősorban a Mészáros Lőrinchez köthető cégek teljesítenek jól, amelyek limittel emelkednek:Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza a forint erősödését, a tőzsde ugrását és a hozamok csökkenését azzal magyarázza, hogy "kiárazódnak a választásokkal kapcsolatos bizonytalanságok". Hozzátette: a piacok értékelik a politikai és gazdaságpolitikai stabilitást, a stabil fiskális politikát, a fenntartható pénzügyi stabilitást.Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza nem számít jelentős piaci hatásokra, mert a Fidesz győzelme volt a papírforma. "Szerintem piaci szempontból mindegy, hogy egyszerű vagy kétharmados a többség" - tette hozzá.A forint árfolyama egyelőre mérsékelten reagált a választásokra:"Nem várunk változást a gazdaságpolitikában" - emelte ki Nyeste és Ürmössy. "A költségvetési fegyelem marad, a kormány vélhetően továbbra is törekszik arra, hogy a költségvetési hiány/GDP arányt 3% alatt tartsa" - vélekednek, és ez alapjánAz adópolitikával kapcsolatban hangsúlyozzák:A költségvetés kapcsán egyetért Török Zoltán is, aki úgy véli, hogy fennmaradhat az alacsony hiány politikája, de azt is megjegyzi, hogy ez relatív, mert- jegyzi meg Török Zoltán. Ebből arra a következtetésre jut, hogy amikor a gazdasági ciklus lefelé tart majd - és erre előreláthatóan a következő négy évben sor kerül majd -, akkor sem száll el a hiány, de akkor szükség lehet némi spórolásra.Suppan Gergely is úgy véli, hogy a költségvetés nem lazul, a kormány a gazdasági növekedésből és a kamatkiadások csökkenéséből származó többletbevételeket óvatosan visszaosztja a gazdaságba, amely így fenntartható növekedést eredményez."Az idei pénzforgalmi hiányt még megterhelik az uniós előlegek kifizetései, de amint kiküldhetjük a számlákat Brüsszelbe, a következő években a pénzforgalmi egyenleg akár 100-1000 milliárdos többletet is mutathat, így az államadósság nominálisan is csökkenhet, ami egy kedvező nominális növekedés mellett meredeken fogja csökkenteni a GDP arányos államadósságot" - vélekedik a TakarékBank közgazdásza. Szerinte a nettó kibocsátás negatív is lehet, így tartósan nyomottak lehetnek a hozamok.Az MNB versenyképesség javító elképzeléseinek a részleges megvalósítására számít Török Zoltán is, vagyisNyeste és Ürmössy szerint a rövid távú növekedési kilátásokat továbbra a mostani globális konjunktúra, az ipar teljesítménye és az EU-s pénzek befolyásolják a leginkább. Ez utóbbiak nagy részét a kormányzat már lekötötte az előző ciklusban.- hangsúlyozza Nyeste és Ürmössy. Véleményük szerint, a jövő munkaerejének minősége miatt."Amennyiben a versenyképesség javítására, valamint az egészségügy és oktatás javítására irányul a politika, a hosszú távú növekedési kilátások is javulhatnak" - véli Suppan. Az oktatásban szükség lenne az életpálya modell folytatására, valamint a felsőfokú képzés erősítésére. Szerinte a munkaerőpiac középtávú korlátai egyértelműen rákényszerítik az országot, a gazdasági szereplőket a hatékonyság és termelékenység javítására.