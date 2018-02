Mobilokkal üzletelő bűnbandát kapcsolt le a NAV

A gyanú szerint egy 25 éves és egy 51 éves szegedi férfi irányította a bűnszervezetet, amely Németországból és Ausztriából nettó értéken vásárolt márkás telefonkészüléket. A futárszolgálatokkal hozatott árut egy be nem jelentett budapesti telephelyen szortírozták, majd áruházak parkolóiban, illetve egy épületgépészeti és két biztonságtechnikai cégnél pakolták át a vevők gépjárműveinek csomagtartójába. Jellemzően lengyel és szlovák cégeknek értékesítettek. Egy-egy alkalommal 50-60 millió forint értékű telefonszállítmány is lapult a személygépkocsik csomagtartójában, illetve utasterében.Annak érdekében, hogy az üzlet után Magyarországon jelentős áfát tudjanak visszaigényelni, belföldi számlázási láncolatot alakítottak ki, így csaknem egymilliárd forint kárt okoztak az állami költségvetésnek. Nemcsak a hozzájuk köthető cégek nevében igényeltek vissza áfát, hanem ezt a lehetőséget biztosították épületgépészettel, illetve biztonságtechnikával foglalkozó társaságoknak is - tudatta az őrnagy.A pénzügyi nyomozók több mint ötven helyszínen, az ország különböző pontjain foglalták le a bűncselekmény bizonyítékait. A kár megtérülésére ingatlanokat, járműveket, követeléseket, készpénzt és a frissen befutott telefonszállítmányt is lefoglalták. A kár a zár alá vett vagyontárgyakkal megtérülhet.A bűnszervezet két irányítóját és kilenc társukat bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként és őrizetbe vették őket.A Szegedi Törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság harminc napra elrendelte valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozati bírája szerint tartani lehet a 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények elkövetésével gyanúsított terheltek szökésétől, illetve attól, hogy a bizonyítási eljárás meghiúsítására, magakadályozására törekednének, valamint újabb bűncselekményeket követnének el.