Most akkor kizsákmányolják a magyarokat a multik, vagy sem?!

A bérhányadok trendszerű csökkenése egy időben zajlott a külkereskedelmi nyitottság növekedésével Magyarországon, ami alátámasztja a külkereskedelmi folyamatok és a globalizáció fontosságát a bérhányad alakulásában - állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Növekedési Jelentésben. A nyitottabb gazdaságok jellemzően alacsonyabb bérhányaddal rendelkeznek, mint a zárt gazdaságok. (A bérhányad a teljes makrogazdasági bérköltség - a bruttó bérek és a munkáltatói terhek - bruttó hazai termékhez viszonyított aránya.)

A tőke a magasabb megtérülés és az alacsonyabb bérköltségek miatt áramlik a fejlődő gazdaságokba, aminek a következtében a befogadó országok termelőkapacitásai jellemzően bővülnek, ugyanakkor jövedelemeloszlási szempontból az FDI szerepe nem teljesen egyértelmű. A külföldi érdekeltségű vállalatok jellemzően jóval termelékenyebbek és tőkeintenzívebbek, mint a hazai vállalatok, ugyanakkor az MNB tanulmánya szerint a termelékenységi többlet nem minden esetben ér el a munkavállalókig. Vannak olyan országok, ahol a bérhányad alacsonyabb és vannak olyanok, ahol magasabb a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalatoknál.

Nemzetközi összevetésben vizsgálva az látható, hogy a hazai tulajdonú vállalatok bérhányada tekinthető egyensúlyinak, mivel összhangban van az adott vállalati kör esetén regisztrált termelékenységi szinttel. Ezzel szemben a külföldi tulajdonú vállalatok esetén a termelékenységtől érdemben elmarad a bérek színvonala - írja az MNB.

Ez a differencia ráadásul nagyobb is volt a korábbi időszakban, vagyisA bérhányad csökkenése mögött a társadalmi csoportok alkuereje (szakszervezetek, munkavállalói bértárgyaló intézmények) fontos tényező lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a külföldi vállalatok összességében így is jóval magasabb bért fizetnek a munkavállalóknak Magyarországon a hazaiaknál. A feltörekvő országok jellemzően az alacsony bérköltségükkel képesek bevonzani a külföldi vállalatokat. A feltörekvő országokban általánosságban (ezért is) jellemző lehet, hogy a hazai tulajdonú, alacsonyabb termelékenységű vállalatok bérhányada magasabb, mint a nagyobb hozzáadott értéket termelő külföldieké. A külföldi cégeknek a feltörekvő országokban adódó bizonytalanságokkal (pl. szabályozás), kihívásokkal (pl. valutaárfolyam-ingadozás) és a környezettel (pl. infrastruktúra) is szembe kell nézniük a bérek meghatározása során.