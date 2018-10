Most akkor tényleg összeomlik a világ?

Egyre többször hallhatjuk, hogy véget ér a fellendülés időszaka és hamarosan beköszönt a recesszió a fejlett világ egy részében . Friss elemzéseiben a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is lassabb globális növekedést vár, és olyan kockázatokra figyelmeztet, amelyek a jelenleg vártnál is kedvezőtlenebb környezetet teremtenek.AZ IMF szerint idén és jövőre is 3,7%-kal növekedhet a globális gazdaság, ami 0,2%-ponttal alacsonyabb ütem, mint ahogy áprilisban várták, amiben fontos szerepet játszik, hogy egyre nagyobbak a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak.Érdemes megjegyezni: ha például 2,5-3% közé lassulna a globális GDP-növekedés, akkor az azt jelentené, hogy a fejlett gazdaságok egy (jelentős) része már recesszióba süllyedne, és a feltörekvő országok átlagosan 4-5% körüli növekedése húzná fel a világátlagot. Szerencsére ennél azért optimistább képet vázol 2022-ig az IMF, igaz az alábbi ábrán is látszik, hogy a fejlett országok átlagos növekedése lassulhat a következő években.

Nézzük, mitől kell tartania a világnak!

A viszonylag erős GDP-növekedés és alacsony kamatok korszakának azonban vége lehet, és belépünk az emelkedő kamatkörnyezet és lassabb bővülés időszakába.

A kereskedelmi feszültségek fokozódása és a geopolitikai kockázatok pedig megrengethetik a globális pénzügyi rendszert is. Éppen akkor, amikor a kamatkörnyezet emelkedik, ami már most is komoly problémákat okoz, főként a dollárban eladósodott országok számára.Az alábbi videónkban azzal foglalkoztunk, mi történne Magyarországgal, ha valóban beütne egy globális válság:Az egyik legfontosabb kockázat aeszkalálódása, elsősorban az Egyesült Államok és Kína között. Ez az a tényező, ami miatt a legtöbb elemzőház már rontotta is a globális gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szerint a globális kereskedelem növekedését jelentősen visszavethetik a vámok emelkedése, a helyzet romlása pedig akár 2%-ot is elvehet a világgazdasági növekedésből.A globális növekedés érett szakaszába lépett, így aszerte a világban. A legnagyobb hatással a világ legnagyobb jegybankja, a Federal Reeserve (Fed) politikája van, amely már intenzíven emeli a kamatokat, miután az USA-ban teljes foglalkoztatást láthatunk és az infláció elérte (meghaladta) a jegybank célját. A Fed lépései emelik a hitelfelvételi költségeket, egyben hűtik a (túlhevülés jeleit mutató) amerikai gazdaságot. A szigorítás felfelé hajtja a kötvényhozamokat, növeli a félelmeket a GDP-növekedési kilátások kapcsán, és tovagyűrűző hatása lehet a dollárban eladósodott feltörekvő országok gazdaságaira is.A hosszú és a rövid lejáratú amerikai kötvényhozamok közötti különbség csökken, így a hozamgörbe közel áll ahhoz, hogy inverzzé váljon. Ez azt jelzi, hogy az USA egyre közelebb kerül ahhoz, hogy recesszióba kerüljön, hiszen azkialakulását a legtöbb esetben gazdasági visszaesés követi.Az emelkedő kamatok hatására anövekedése lassulhat, amit a nem megfelelő makrogazdasági politika is felerősíti. Argentína recesszióban van, Törökország gazdasága nyáron már visszaeshetett , de Brazília is igen komoly kihívásokkal néz szembe. Az argentin kockázatokat limitálhatja, hogy az IMF felügyeli a gazdasági reformot, Törökországban azonban Recep Tayyip Erdogan elnök szava a döntő, akinek már akkor sikerült valutaválságot kirobbantania, amikor viszonylag könnyebben menedzselhető lett volna a helyzet.Mindeközben az Európában nincs minden rendben. Nem elég, hogy a növekedés az idei első félévben lassulni kezdett az eurózóna legtöbb országában, a valutaunió egyik leginkább eladósodott országa,került a figyelem középpontjába. Az új olasz kormány felrúgta a költségvetési konszolidációs programot és az adósság gyors emelkedésével fenyegető, magasabb költségvetési hiányra építő programot fogadott el. Ez nem csak, hogy feszültséget okoz az EU-val, hanem fokozta a befektetői aggodalmakat és megemelte az olasz hitelfelvételi költségeket , amelyek ha tovább nőnek , akkor újra a figyelem középpontjába kerül az adósság visszafizethetőségének kérdése.Egyelőre nem tartunk ott, hogy egy olasz államcsőd fenyegessen, de ha a helyzet tovább romlik, akkor nem zárható ki egy olasz mentőcsomag, és végső soron az sem, hogy érdemben megemelkedik aza kockázata. Az EKB az év végén állítja le a kötvényvásárlási programját - és a jövő év második felében megkezdheti a kamatok emelését -, amely felfelé taszíthatja a kötvényhozamokat az eurózónában.Az EU-nak és Nagy-Britanniának a következő hónapokban kell menedzselnie akérdését, és egyelőre közel sem tűnik kristálytisztának a kilépés utáni együttműködés. Bármilyen megállapodás is születik, Nagy-Britannia érdemi GDP-veszteséget fog elkönyvelni - ez a hatás már most látható -, de borítékolható, hogy az EU gazdaságát sem hagyja érintetlenül.Mint láthatjuk, számos tényező jelent komoly kockázatot a globális gazdaság növekedésére nézve, de a konjunktúraindikátorok egyelőre nem tükröznek túlzottan gyors lassulást, illetve recessziót a közeli jövőben.Ebben a környezetben pedig nem nagyon van lehetőség arra, hogy a politikai döntéshozók veszélyeztessék a már egyébként is törékennyé váló növekedést, például vámok kiterjesztésével vagy fenntarthatatlan költségvetési politikával.