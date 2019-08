Most kiderül, mitől pörög ennyire a magyar gazdaság

Csak magyar szempontból indul eseménytelenül a hét, hiszenitthon semmilyen említésre méltó adat nem jelenik meg, viszont a német IFO gazdasági hangulatindexre és az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállományára érdemes lehet figyelni. Előbbi közvetetten fontos konjunktúraindikátor, míg utóbbi az amerikai növekedésre lehet hatással, ezért figyelik a befektetők és a szakértők.

aztán itthon is beindul az élet, bár valószínűleg nem a reggeli népesedési statisztika mozgatja majd meg a piacokat. Sokkal inkább az MNB kamatdöntése, ami szokás szerint kora délután jelenik meg. Friss inflációs előrejelzés majd csak szeptemberben lesz, azonban az utóbbi hetek kötvénypiaci felfordulása és a nemzetközi jegybankok lazító lépései a Monetáris Tanácsot is befolyásolhatják. Közben reggel a német GDP felülvizsgált adata jelenik meg, ami magyar szempontból is fontos lehet.A KSHreggel publikálja a munkanélküliség júniusi adatait, így teljessé válik az első féléves képünk a magyar munkaerőpiacról.pedig a beruházások második negyedéves adatát közli a statisztikai hivatal, illetve érdemes lesz figyelni a kötvényaukcióra is az elmúlt hetek intenzív hozamesése után. Emellett a német infláció is érdekes lehet, főleg az EKB közelgő szeptemberi döntésére lehet majd hatással, az amerikai hatóságok pedig a felülvizsgált GDP-adatot közlik.A hét utolsó napján aztán itthon is jön a részletes GDP-statisztika, melyből kiderül, miért okozott immár sokadszor kellemes meglepetést a magyar növekedés a második negyedévben. Emellett a keresetek legfrissebb adatát is közli a KSH, az Eurostat pedig az inflációs adattal áll elő, ami szintén fontos lesz a közelgő jegybanki kamatdöntés szempontjából.