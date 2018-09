Most kiderül, szembemegy-e Trumppal az elnök embere

az Ifo üzleti hangulatindex kerül a fókuszba, amely Németország várható gazdasági teljesítményéről árulkodik majd. Ebből következtetéseket vonhatunk le azzal kapcsolatban, hogy az EU legnagyobb gazdaságát mennyire érinti a kibontakozó kereskedelmi feszültség. A szakértők arra számítanak, hogy az Ifo-index kissé lejjebb ereszkedik, de nem lesz érdemi a lassulás.hajnalban nyilvánosságra kerül a Bank of Japan (BoJ) legutóbbi kamatdöntéséről szóló jegyzőkönyve, amelyben várhatóan a laza monetáris kondíciók fenntartását hangsúlyozza majd a jegybank, de később megszólal Haruhiko Kuroda BoJ-elnök is. A befektetők arra koncentrálnak, hogy Kuroda milyen részleteket árul el a monetáris politika várható alakulásával kapcsolatban.

A hét legfontosabb eseménye a Federal Reserve (Fed) Nyíltpiaci Bizottságának (FOMC) kamatmeghatározó ülése lesz.este, magyar idő szerint 20:00-kor hozzák nyilvánosságra a kamatdöntést, a döntés hátterét ismertető közleményt, valamint az amerikai gazdaságra vonatkozó friss előrejelzést.Az elemzők majdnem biztosra veszik, hogy a Fed 25 bázisponttal megemeli az 1,75-2% közötti kamatsávot, hiszen az amerikai gazdaságot gyakorlatilag teljes foglalkoztatás jellemzi, miközben az infláció is tartósan elérte a Fed célját.A döntést követően Jerome Powell Fed-elnök sajtótájékoztatót tart, ahol ismerteti a részleteket. Szavai különösen érdekesek lehetnek annak fényében, hogy Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is kritizálta - az általa kinevezett - Powell szigorító politikáját.az Európai Bizottság közli a gazdasági hangulatindexet, majd Németországból inflációs adat érkezik, később pedig az USA felülvizsgált GDP-adatát ismerhetjük meg. Az egyetlen fontosabb makrogazdasági adat Magyarországról a munkanélküliség és a foglalkoztatás alakulása lesz. A nap legérdekesebb eseménye mégis Mark Carney, a Bank of England (BoE) elnökének beszéde lehet.az eurózövezeti előzetes szeptemberi inflációs számokat közli az Eurostat, ahol 2%-os árnövekedésre számítanak a szakértők, miközben a maginfláció 1,1% lehetett. Kulcskérdés, hogy miként alakul az árdinamika, ugyanis ez befolyásolja az Európai Központi Bank (EKB) monetáris politikáját a következő időszakban. Az EKB az év végével leállítja az eszközvásárlási programját, és várhatóan a jövő év második felében kezdi emelni a kamatot a jelenlegi inflációs kilátások alapján. Az EKB monetáris politikája pedig hazánk szempontjából is fontos, mert nagyban befolyásolja azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mikor kezdheti meg a szigorítási ciklust.