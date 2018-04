Most kiderült, hogy kitart-e a magyar bérrobbanás

Unalmasan indul a hét, a nemzetközi színtéren csak az amerikai kiskereskedelmi adatra lesz érdemes figyelni, itthon viszont még ennyi izgalomban sem lesz részünk.

Magyarországonsem rágjuk le a körmünket az izgalomtól, csak az ÁKK szokásos dkj-aukcióját lehet kiemelni. Hajnalban érkezik viszont a kínai GDP-adat, ami az első lesz a sorban, ezzel elindítja a következő hetek sorozatát, amikor sorra jönnek majd az első negyedéves beszámolók a növekedésről. Kínában az előző negyedéves 6,8 százalékos bővülési ütem után hasonló aktivitásra számítanak a szakértők az első negyedévet tekintve is. Szintén kedden jelenik meg a német ZEW-index és az amerikai ipari termelés aktuális adata is.reggel közli az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi helyzetéről szóló statisztikát, azonban ez várhatóan nem mozgatja meg nagyon a piacot. Az Egyesült Királyságban és az EU-ban inflációs adat jelenik meg, este pedig a Fed Bézs könyvére figyelhet a befektetők egy része.Igazán fontos adatsem jelenik meg, az ÁKK 12 hónapos diszkont kincstárjegyeket, illetve változó kamatozású kötvényeket értékesít majd. Emellett a brit kiskereskedelmi statisztika jelenik meg.teszi közzé a KSH a keresetek februári statisztikáját, ami azonban várhatóan nem lesz érdemi piaci hatással. Januárban 13,2%-kal nőttek a bérek a versenyszférában a KSH adatai szerint, ami kedvezőnek mondható, hiszen sokan számítottak arra, hogy a tavalyi gyors béremelkedésnél visszafogottabb számokat láthatunk. Most megtudhatjuk, hogy februárban is kitart-e a dinamika. Pénteken emellett az Eurostat publikálja a külkereskedelmi forgalom februári adatát.