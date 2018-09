Most már gyorsan kiderül, hogy a Brexit siratóünnep vagy vidám lakodalom

Az Úr: Arthur, britek királya! Te és a kerekasztal lovagjai feladatot kaptok, hogy példát mutassatok e sötét korszakban.

egy stratégia nélküli, pocsék tárgyalási pozícióban vergődő ország tárgyalásokat mímel azzal az EU-val, amelynek egyetlen racionális célja lehet: megmutatni, hogy az unióból nem lehet nyertesen kilépni.

A végkifejlethez közeleg a világtörténelem egyik legabszurdabb politikai komédiája, amelyben a Brexit-ellenes politikai erők óriási bénázások közepette kiléptetik Nagy-Britanniát az Európai Unióból. A bénázás nem csak a kiléptetés körülményeire, hanem annak formájára is vonatkozik.Akik figyelték a britek útját, tudják, hogy (az amúgy túlnyomó többségében EU-párti) konzervatív párt azért tette fel a politika pókerasztalára tétként a Brexitet, mert mérsékelni akarta a választási vereség mértékét. Aztán a váratlan győzelem után kénytelen-kelletlen kiírta a népszavazást, bízva a kilépés elutasításában. A méltatlanul alacsony színvonalú kampányban természetesen a maradás mellett kampányolt - és elbukott.A Brexit ideális folyamata, hogy a lisszaboni szerződés rendelkezései alapján a kilépést elindító ország(2017. március és 2019 március között)Erre azonban egyetlen másodpercig sem nyílt valódi esély. Ahogy azt látni fogjuk, a kilépés valódi folyamata, hogyA tárgyalások megkezdésekor kétféle lehetőség adódott a britek előtt. Az egyik szerint Nagy-Britannia gyakorlatilag úgy marad bent a közös piacban, mintha továbbra is az Európai Unió tagja lenne. Első pillantásra ez egy tökéletes megoldás lenne egy olyan politikusnak, aki igazából nem szeretne kilépni. Az EU legnagyobb értéke a közös piac. Az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad (pontosabban egységes szabályok szerint történő) áramlása az intenzív gazdasági együttműködés alapja. A közös piacban lenni minden józan számítás szerint nagyobb jólétet jelent, függetlenül attól, hogy mit gondolunk az unió nyilvánvaló működési tökéletlenségeiről.Csakhogy a közös piacban maradás leglogikusabb formája mégis vállalhatatlan lehetőség Nagy-Britannia számára. Egyrészt azért, mert ez azt jelenti, hogy a négy szabadság elve szerint a munkaerőpiacot is nyitva kell hagyni. Másrészt azért, mert a közös piac közös politikák tömegét jelenti (kereskedelem, verseny stb.), amelyek a kilépés után Nagy-Britanniára úgy lennének érvényesek, hogy azokra semmiféle jövőbeli ráhatása nem lenne.Ez a kiindulópont. Innen indult el az a nagyon furcsa játék, hogyés az ezzel járó kötöttségeket ne kelljen felvállani. Ráadásul Theresa Maynek ebben a játékban nem csak az EU-val, hanem saját Brexit-párti kisebbségével is meg kell küzdenie. Ez az a csoport, amely a "bátor" kilépést (tehát a gazdasági kapcsolatok határozott elvágását) szorgalmazza, de David Davis, volt Brexit-ügyi főtárgyaló teljesítményét figyelve inkább az lehet a gyanúnk, hogy ennek a tábornak egyáltalán nincs koherens elképzelése a Brexit utáni Nagy-Britanniáról - inkább csak egy nagyon gyenge chicken game stratégiát próbált játszani, teljesen értelmetlenül.Nem témája a mostani írásunknak, de érdemes egy mondattal kitérni a fentiek politikai következményeire. A konzervatív párt egyik oldalról nézve a kormányzati pozíciót több alkalommal sikeresen megtartó alakulat, a másik oldalról viszont egy saját maga által előidézett permanens politikai krízis kényszerű menedzselője, miközben a saját értékeitől eltérő irányba vezérli az országot, szemmel láthatóan egyre nagyobb kétségbeeséssel.A szorosra fűzött gazdasági, jogi, politikai kapcsolatok szétválasztása számos helyen sért érdekeket. Éppen ezért a Brexit megszerkesztése már csak technikai okokból sem egyszerű. Ennek kicsúcsosodása az ír-északír határhelyzet, ahol az uniós határ, vámhatár, speciális országhatár státuszt kellene valahogy úgy összehozni, hogy se a brit szuverenitás, se az EU érdekei ne sérüljenek.

A leválasztás és az új gazdasági kapcsolatrendszer kialakításához ugyan több modell rendelkezésre áll, de ezek a briteknek vagy nem biztosítanak elég nagy hozzáférést a közös piachoz, vagy túl nagy árat kell fizetni érte. Leginkább még a laza viszonyt jelentő kanadai modell jöhet szóba, nem véletlen, hogy Theresa May a legutolsó, chequers-i javaslatát gyakorlatilag ennek próbálta eladni. Ám igazából ez csak egy átfestett vámunió volt, annak minden előnyével, hátrányai nélkül. Vagyis ugyanolyan kimazsolázó (cherry picking) jellegű volt, mint amilyenből az EU a megelőző egy évben már elutasított egy párat.

Az elmúlt másfél év során a britek gyakorlatilag végig úgy viselkedtek, mint akik nem értik a fennálló helyzetet. Ők azt gondolták, hogy ki lehet alakítani egy teljesen személyre szabott, új integrációs formát. Az EU viszont úgy látja, hogy ilyen lehetősége senkinek nincs, az ismert elvek mellett kiformálódó kész lehetőségek között lehet választani. Ennek lényege pedig az, hogy az EU közös piacához az férhet hozzá, aki annak szabályait hajlandó elfogadni. Ha a gazdasági (és politikai) integráció részének érzed magad, megkapod az egész csomagot. Ha nem, akkor nem kapsz (szinte) semmit.A Brexitet tehát akkor is nehéz lenne levezényelni,Az olvasóban az előzőek alapján felmerülhet a kérdés, hogy az EU a közös múltra tekintettel miért nem viselkedik egy kicsit rugalmasabban, és kínál fel a briteknek egy külön bejáratot a közös piacra. A válasz az, hogy az EU nem mutathat fel a többi tagállamnak a briteken keresztül pozitív példát arra, hogy ki lehet lépni az integrációból komolyabb gazdasági veszteségek nélkül. Egy ilyen magatartás még békeidőben sem racionális, hiszen az integrációs folyamat kezelhetetlenné válna, ha mindenki egy étlapról szabadon választható menüként fogná fel az európai közösséget, amiből kedvére válogathat. Az euroszkeptikus mozgalmak megerősödésével ez még inkább öngyilkos stratégiának bizonyulna.Ahogy az elején írtuk: a kilépés valódi folyamata, hogy egy stratégia nélküli, pocsék tárgyalási pozícióban vergődő ország tárgyalásokat színlel azzal az EU-val, amelynek egyetlen racionális célja lehet: megmutatni, hogy az unióból nem lehet nyertesen kilépni.Az elmúlt másfél év legnagyobb meglepetése, hogy a magatartásán egyik fél sem változtatott. A britek várnak a csodára, hogy az unió valamelyik tervükre óvatlanul rábólint, az EU pedig résen van. Mint jeleztük , a Brexit folyamatát leginkább úgy tudnánk leírni, hogy Nagy-Britannia és EU két éve beültek egy olyan kocsiba, amelyik padló gázzal száguld egy távoli szakadék felé. Igazából már akkor világosan látszott, hogy ennek a kocsinak a volánját a felek gondosan fixálták, a gázra pedig rászögeztek egy mázsás súlyt, de ennek ellenére úgy volt vele mindenki, hogy az mégis csak nagyon abszurd lenne, ha "valahogyan" nem sikerülne elkerülni a szakadékot. Most viszont, immár jóval közelebb a szakadékhoz még mindig úgy látszik, hogy nincs erő, ami eltérítene.Bár Nagy-Britannia törekvései mindeddig nem hoztak sok sikert, azért még mindig több forgatókönyv lehetséges, amelyek nagyon különböző eredményt hozhatnak a brit gazdaság számára. A közbeszédben (nem teljesen konzisztensen) ezek különféle "no-deal" és "hard" Brexit kimeneteket jelentenek, érdemes a főbb lehetőségeket a végkifejlet előtt áttekinteni.Néhány hónap, és meglátjuk, kiegyeznek-e a felek döntetlenben.