Most már tényleg eldől a britek sorsa

Az MNBreggel publikálja a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó fizetési mérleg statisztikát, ettől eltekintve a magyar piacon nem számítunk különösebb eseményre. Németországban délelőtt érdemes lehet figyelni az IFO gazdasági hangulatindexének friss adatát.

A KSHreggel teszi közzé a népmozgalom januárra vonatkozó adatát, amiből kiderülhet, hogy az év elején élénkült-e a születések száma. Ennél is sokkal fontosabb lesz azonban az MNB monetáris tanácsának kora délutáni kamatdöntő ülése. Az eseménnyel kapcsolatban a szokásosnál is nagyobbak a várakozások, korábban a jegybank is azt kommunikálta, hogy márciusban vizsgálják felül az inflációs előrejelzésüket. Persze ez nem meglepetés, hiszen a szokásos negyedéves inflációs jelentés keretében ezt egyébként is megtennék, azonban a maginfláció elmúlt hónapokban látott emelkedése miatt a piac most arra számít, hogy elindul a szigorítás útján az MNB. Ez több dolgot is jelenthet: egyrészt a nem konvencionális eszközök (döntősen a devizaswapok) fokozatos kivezetését , másrészt a szakértők szerint az egynapos betéti kamatráta is elmozdulhat a mínusz 0,15 százalékos szintről, ezzel elkezdődhet a kamatfolyosó szimmetrikusabbá tétele. A döntés azért is érdekes lehet, mert az EKB épp a közelmúltban lépett vissza a szigorúbb hangnemből, most azt ígérik, hogy idén már nem emelnek kamatot. Részben emiatt a szakemberek egy része azt gondolja , hogy akár az MNB is megfontolhatja, mennyire érdemes nagy fordulatot végrehajtania, akár meglepetést is okozhat a jegybank a várakozásokhoz képest. A fokozott várakozásokból következik, hogy valószínűleg heves piaci reakciók is kísérhetik a döntést, elsősorban a forint árfolyamára lesz érdemes figyelni kedd délután. A kamatdöntés mellett szokás szerint az inflációs jelentés fő számai is megjelenhetnek kedden.napot itthon még mindig a jegybanki lépések utózöngéi határozhatják meg, fontos makroadat nem jelenik meg. Külföldön az amerikai külkereskedelem aktuális statisztikájára lehet érdemes figyelni, az elmúlt hónapokban a kereskedelmi háborús konfliktusok miatt felértékelődött ennek szerepe.közli a KSH a foglalkoztatottság februári adatait, emellett jön az MNB már említett inflációs jelentése. Délelőtt az ÁKK kötvényaukciójára is érdemes lehet figyelni, főleg ha a jegybanki lépések a hozamokra is hatással lesznek. Közben a nap második felében jön az amerikai GDP felülvizsgált adata a negyedik negyedévről, melyből kiderülhet, reális volt-e a 2,4%-os növekedés.A hét utolsó napjára is maradhatnak izgalmak, a KSH a keresetek januári alakulásáról számol be. Sokáig úgy tűnt, hogy a nap legfontosabb eseménye nem ez lesz, hanem az, hogy az Egyesült Királyság hivatalosan ekkor lép ki az Európai Unióból. A múlt héten azonban az EU adott egy kis haladékot, így tovább folytatódhat az elmúlt évtized legnagyobb politikai valóságshow-ja. A hét mégis nagy horderejű döntést tartogat: Theresa May ugyanis megpróbálhatja harmadszorra is áttolni a megállapodását a parlamenten. Akár sikerül neki, akár nem, a Brexit-forgatókönyvek köre érdemben szűkülni fog. Éppen ezért az egykori határidő előtt valószínűleg folyamatosan témát szolgáltat majd a Brexit, akár el is dőlhet a brit EU-tagság sorsa.