Most megtudhatod, mennyit keresnek a boltosok

Tengernyi álláshirdetés van, miközben nincs szabad munkaerő a magyar kiskereskedelemben, ami miatt egyre meredekebben emelkednek a fizetések. A Blokkk.com ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy nem könnyű összehasonlítani a fizetéseket, a többség ugyanis "lapít", és csak annyit mond, hogy "versenyképes a nála elérhető jövedelem". Lidl tegnap jelentette be, hogy március 1-jével további, átlagosan 20%-kal emeli bolti és raktári fizikai munkavállalói munkabérét. A béremelést követően a bolti dolgozók számára havi 290 ezer és 320 ezer forint közötti bruttó járandóság érhető el, 8 órás munkaidőben.A Tesco decemberben jelentette be, hogy a szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében további 2,8 milliárd forintot fordít a kiskereskedelemi dolgozók béremelésére. Az áruházláncnál 197 ezer forintra emelketnek a legalacsonyabb bérek.Egyértelmű, hogy a legnagyobb multi élelmiszer-áruházaknál a havi kereseti lehetőség jóval 200 ezer forint felett ketyeg, és ebben nincs is minden juttatás benne. A Blokkk.com szerint a tavalyi erőteljes béremelést idén is jelentős növelés követheti.Az elérhető információk alapján így állnak a boltos fizetések:

Klikk a képre!

A kisboltok ennél jellemzően alacsonyabb kereseti lehetőséget biztosítanak, a legtöbb álláshirdetésnél 200 ezer forint alatti bruttóval, de néhány 250-300 ezres ajánlatot is lehet találni.