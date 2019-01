Most megtudjuk, milyen bőrben kezdte az új évet a világgazdaság

Idehaza ma reggel máris képet kaptunk a decemberi feldolgozóipari beszerzési aktivitásról, illetve a friss foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokról, ezeket követően pedig a csütörtöki kötvényaukciók eredményei lesznek majd érdekesek az Államadósság Kezelő Központ két ünnep között közzétett 2019-es finanszírozási terve tükrében.Külföldön is a beszerzési menedzser indexek dominálják a következő három napot (feldolgozóipari, szolgáltatói, illetve az ezekből képzett kompozit mutatók), amelyek az év végi, illetve újév eleji lendületet is jelezhetik. Ebből a szempontból aggodalomra ad okot, hogy a két ünnep között, illetve ma hajnalban közzétett kínai feldolgozóipari adatok már 50 pont alattiak, azaz a bővülés és a zsugorodás határvonala alattiak.A szolgáltató szektor ott még egyelőre tartja magát, de például a német és a francia mutatók már ezen a téren sem mutattak túl szépen a legutolsó adatok szerint. Pénteken délután lesznek még izgalmak, hiszen megjelenik az átfogó munkaerőpiaci jelentés Amerikában, illetve Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök mellett Ben Bernanke és Janet Yellen volt elnököket is interjúvolják egy gazdasági eseményen, így az elhangzó üzenetek fontosak lehetnek piaci szempontból is.