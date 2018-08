Most végre kiderül, milyen bőrben van az európai gazdaság

Az előzetes Eurostat adatok alapján azt már ismerjük , hogy, de a nyers adat körüli kérdőjelek miatt érdekes figyelni majd a keddi friss adatokat. Reggel 8-kor a német adatot ismerjük meg, aztán 9-kor a KSH teszi közzé gyorsbecslését, aztán 11-kor jön az Eurostat adatközlése.azaz elkezdődhetett a gazdasági lassulás, igaz a 4% körüli/feletti ütem még így is igen szép.A kedd hajnal egyébként még a fontos kínai makroadatok miatt is izgalmas lehet, az ázsiai óriásgazdaság egyszerre szokta közzétenni ilyenkor csomagban az előző havi lényeges statisztikákat. Szerdán Nagyboldogasszony ünnepén a francia és az olasz bankok, illetve piacok zárva lesznek, de délután amerikai kiskereskedelmi és ipari termelési adatokat is közzétesznek. Pénteken érdemes lesz még figyelni a felülvizsgált eurózóna inflációs adatot részben az EKB további monetáris politikájának alakulása miatt is.