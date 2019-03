Most végre megtudjuk, hogy muzsikáltak tavaly a magyar bankok

Rögtön egy fontos adattal kezdődik a hét: a KSHreggel publikálja a januári külkereskedelmi statisztikát, ami az első negyedéves növekedésünk szempontjából is lényeges lehet. Közben Németországban a külkereskedelem mellett az ipar friss adata is megjelenik, míg a nap második felében az amerikai kiskereskedelem alakulására lehet érdemes figyelni.

publikálja az MNB a hitelintézetek negyedik negyedéves prudenciális adatait, melyekből kiderül, hogyan muzsikáltak a magyar bankok 2018-ban. A nagyobb szereplők már közzétették saját számaikat, az OTP tőzsdei jelenléte miatt adta ki negyedéves jelentését, ennek ellenére érdekes lesz az egész bankrendszer szempontjából a jegybank adata is. Amerikában inflációs adatot publikálnak kedd délután, várhatóan este pedig a brit parlament szavaz a Brexit-megállapodásról. Mondhatnánk azt is, hogy eldől a Brexit sorsa, de ezt már mondtuk párszor, mégis jött újabb és újabb csavar az ügyben, így már nem merünk ilyet kijelenteni. A legfrissebb hírek szerint Theresa May még mindig egy új megállapodáson dolgozott a múlt hét végén, így egyelőre megjósolhatatlan a szavazás kimenetele is.Az MNB előzetes statisztikai mérlegereggel jelenik meg, melyből szokás szerint a kesz-egyenlegre lehet érdemes figyelni, hiszen megtudhatjuk, hogyan változott az állam likvid tartaléka februárban. Emellett a KSH teszi közzé a felülvizsgált ipari adatot. Hajnalban Kínában jelennek meg fontos adatok, melyek a növekedésre is hatással vannak, délelőtt pedig az Eurostat is publikálja az ipari termelésre vonatkozó statisztikát.reggel az építőipar januári teljesítményéről kapunk képet, az ÁKK pedig délelőtt szokásos kötvényaukcióját tartja. Közben a német inflációra is érdemes lehet fél szemmel figyelni, bár már felülvizsgált adatot közölnek.A hét végére marad az egyetlen fontos kamatdöntés: Tokióban ülnek össze a Bank of Japan döntéshozói, emellett pedig az Eurostat közli a februári inflációs statisztikát.