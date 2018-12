Most végre megtudjuk, mi áll az 5%-os magyar GDP-növekedés mögött

a (felülvizsgált) beszerzési menedzser indexek közzétételének napja van mind idehaza, mind Kínában, Európában és Amerikában.a 3 havi magyar aukció azért lesz érdekes, hogy megtudjuk: még mélyebbre süllyedt-e a negatív tartományban az átlaghozam. Mellette Mark Carney Bank of England-kormányzó brit parlamenti beszédére azért lesz érdemes figyelni, mert a jövő keddi rendkívül fontos parlamenti Brexit-szavazás előtt fontos üzeneteket mondhat a törvényhozóknak.reggel teszi közzé a KSH a harmadik negyedéves GDP-adat részleteit, így megismerjük, hogy mi okozta a váratlanul gyors növekedést, azaz a növekedés szerkezetével jobban tisztába kerülhetünk. Aznap a szolgáltatói bmi-adatokat is megismerjük külföldről, illetve este a Fed gazdasági aktivitási jelentését is közzéteszik (Fehér Könyv).idehaza az októberi ipari termelés első becslése mellett az államkötvény aukciók lesznek érdekesek, míg külföldön a német gyáripari megrendelési adat mellett délután az amerikai heti friss segélykérelmi adat mellett a tartós cikkek rendelésállományi adata lesz fontos.adatdömping jegyében telik majd, de ezek közül kiemelkedik a délutáni amerikai átfogó munkaerőpiaci jelentés, amely a hónap legfontosabb makroadat csomagja és a Fed döntéshozatalát is érdemes befolyásolja. Mellette itthon az októberi külkereskedelmi forgalom első becslése azért érdekes, mert kiderül, hogy folytatódott-e az elmúlt hónapokban rapid módon elolvadó többlet folyamata, vagy sem, illetve délelőtt az államháztartás első tizenegyhavi egyenlege jelenik meg és kiderül majd, hogy a még mindig rendkívül magas deficit tudott-e valamelyest olvadni, részben az EU-támogatások beérkezése nyomán. Külföldön a német ipari termelés friss adata mellett az eurózóna GDP-adatot és a michigani fogyasztói bizalmi indexet érdemes figyelni.