Működik a kormány csodafegyvere

Idén június 28-ig már mintegy 340 ezer vállalkozó regisztrált az online számla rendszerben, és több mint 46 millió számlát küldtek be - sorolta az adatokat. A beérkező számlák adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az áfakiutalás előtti vizsgálatoktól kezdve a követelésfoglalásokon át a csalárd adózók ellenőrzéséig számos területen hasznosítja.Az online számlázás bevezetése a bürokrácia-csökkentésben is jelentős előrelépést jelentett - hangsúlyozta Izer Norbert, hozzátéve, a számla kiállítójánál ugyanis kiváltotta a belföldi összesítő-jelentést. Sőt, a rendszer a tisztességes adózóknak is segít, hogy észrevegyék az apróbb könyvelési, bevallási hibákat, így azokat saját maguk is javíthatják, és partnereik adatszolgáltatásait is kontrollálhatják.A PM államtitkára emlékeztetett arra, hogy százmilliárdos bevételt hoztak eddig az utóbbi időszak feketegazdaság elleni intézkedései. A magyar megoldások jelentőségét pontosan mutatja, hogy több állam is tanulmányozta és át is vette a hazai online pénztárgép, illetve a közúti elektronikus ellenőrzés rendszerét. Az online számlázás pedig egy következő lépés volt a gazdaság fehérítése érdekében.Izer Norbert kiemelte: még az Európai Bizottság is elismerte, hogy szükség van az áfacsalás elleni magyar találmányokra. Magyarországon két év alatt több mint hét százalékponttal csökkent az adóelkerülés, sőt, már 2015-re csaknem fele akkora lett, mint a régió más országaiban. A bizottság tanulmánya szerint- azaz a költségvetésből kieső áfabevétel - 2012 és 2016 közt jelentősen,Az áfarés még tovább csökkenhet - szögezte le az államtitkár, hozzátéve, hogy amilyen jól teljesít az online számla, jövőre akár 10 százalék alatti lehet az adóelkerülés mértéke.